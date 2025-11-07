El PSPV de Xirivella critica que la Mostra de Pallassos no llegue a todos los barrios
El equipo de gobierno local, que lidera el PP, señala que ha habido un cambio de ubicación para acercar los espectáculos a los puntos de más afluencia
El PSPV de Xirivella ha criticado que la 32 edición de la Mostra de Pallassos i Pallasses no llegará a los barrios de San Ramón y Monte de Piedad. En esta edición, denuncian, «no solo se pierde el espectáculo que tradicionalmente se hacía en la Plaza San Enrique, quizás el espacio más alejado del núcleo urbano, sino que desaparecen otros elementos: No habrá concurso de clowns, ni exposición fotográfica, ni conferencias sobre temas tan importantes como la igualdad a través del mundo clown, ni talleres didácticos». En contraposición, lamentan los socialistas, «sí hay meriendas y populismo político de la mano de la filosofía del Partido Popular que como ya todos sabemos ha dejado la cultura en manos de Vox».
"Una reubicación puntual"
Por su parte, fuentes del gobierno local se defienden de estos ataques y lamenta que, «un año más, el grupo socialista trate de utilizar la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos para hacer oposición en lugar de apoyarla y disfrutarla como lo hace toda la ciudadanía». «No es cierto que los barrios de San Ramón y Monte de Piedad se queden sin Mostra. Este año, se ha realizado una reubicación puntual de los espectáculos gratuitos al aire libre, con el único objetivo de acercarlos a los espacios donde se concentra mayor afluencia de público. En los últimos años se había observado una menor asistencia en algunos puntos y se ha decidido probar una nueva distribución de localizaciones».
