El puerto de la Pobla de Farnals se rehabilitará de manera integral

El puerto deportivo de la Pobla de Farnals será objeto de una remodelación integral. Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en su visita a las instalaciones de este municipio de l'Horta Nord. Allí, junto al alcalde del municipio, Enric Palanca (PSPV), el conseller ha anunciado "el proyecto de renovación integral que permitirá remodelar por completo el recinto portuario con una inversión fruto de la colaboración de la Generalitat Valenciana y el sector privado".

Martínez Mus ha explicado que esta actuación, con una inversión de entre 23 y 40 millones de euros, “pretende reformar unas instalaciones envejecidas”. "Ahora", ha señalado, “se inicia un nuevo procedimiento de renovación para adaptar el puerto a las actuales demandas del sector náutico y a los retos medioambientales. El objetivo es disponer de una infraestructura más moderna y eficiente que integre mejor el recinto con el paseo marítimo y el municipio”.

Visita del conseller al puerto de la Pobla de Farnals. / L-EMV

Durante la visita, Martínez Mus ha insistido en que el proyecto “representa una apuesta decidida por la modernización sostenible de nuestras infraestructuras portuarias, generando oportunidades y abriendo el puerto a la ciudadanía”. En este sentido, ha resaltado que la iniciativa “fortalece la colaboración público-privada y contribuye al impulso económico y turístico de l’Horta Nord”.Con más de 108.000 metros cuadrados de superficie, el puerto deportivo de la Pobla de Farnals es un referente de la náutica recreativa en la costa norte de Valencia.

Cuatro empresas presentan propuestas

Un total de cuatro empresas han presentado sus propuestas para la nueva concesión del puerto, que contempla una reforma en profundidad de las instalaciones náutico-deportivas. El objetivo del proyecto seleccionado será la renovación de muelles y pantalanes, la modernización de los accesos y servicios básicos, así como la reurbanización integral del recinto para hacerlo más funcional, accesible y sostenible.

Entre las principales actuaciones figura el dragado interior del puerto para recuperar las profundidades de diseño y facilitar la maniobra de las embarcaciones, la reparación del dique de abrigo y la renovación completa de los muelles de atraque, incluyendo la construcción de un nuevo muelle norte. Además, se ampliará el área de carena, con un pavimento más resistente, un sistema mejorado de recogida de aguas pluviales y equipos renovados para la varada y botadura de embarcaciones.

La reforma también contempla una mejor integración del puerto con el entorno urbano y el paseo marítimo, mediante la creación de nuevos viales, paseos peatonales y una rotonda de acceso. Asimismo, se renovarán diferentes instalaciones en la zona del puerto.