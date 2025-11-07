El día que Rosalía visitó por sorpresa la zona cero para ayudar a los afectados por la dana en Valencia
La cantante visitó las localidades de Paiporta, Catarroja y Llocnou de la Corona para trabajar como voluntaria en la ONG "World Central Kitchen" del chef José Andrés
Rosalía ha estado varias veces en València, pero el recuerdo más emotivo que tienen los valencianos fue cuando la cantante catalana mostró su lado más solidario y acudió el pasado año a la zona cero de la dana para ayudar a los afectados por la riada que sacudió la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.
De esta manera, Rosalía se sumó a la marea de ayuda y solidaridad como una voluntaria más ayudando a los que más lo necesitaban en esos momentos más difíciles. La cantante apareció por sorpresa en Paiporta, Catarroja y Llocnou de la Corona con la ONG del chef José Andrés para poner su granito de arena para ayudar a los damnificados por la dana. Al igual que hicieron otras caras conocidas, la catalana lo hizo sin avisar que lo iba a hacer. Sobraban los anuncios.
La artista no anunció su visita en sus redes sociales, lo que provocó que muchas personas aplaudieran su acto de solidaridad sin anunciarlo. Lo hizo en Paiporta, Catarroja y Llocnou de la Corona, tres de los municipios más afectados por el paso del temporal.
Durante varias horas, Rosalía colaboró con la causa descargando camiones con alimentos y materiales necesarios para la limpieza, además de repartir raciones de comida entre los vecinos y las vecinas afectadas por la dana.
En esta ocasión, Rosalía vuelve a València pero en un contexto muy diferente, ya que viene a la gala de LOS40 Music Awards para presentar su último trabajo: LUX. Este es el cuarto disco de la artista catalana, y el Roig Arena de València es el escenario elegido para la ocasión.
