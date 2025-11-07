Sanidad saca pecho de la reversión del Hospital de Manises: estos son los datos que avalan el cambio

En mayo de 2024 se produjo la reversión del área de salud de Manises, integrada por 14 municipios: Manises, Buñol, Alborache, Macastre, Yàtova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Godelleta, Turís, Loriguilla, Riba-roja de Túria, Aldaia y Mislata. Una reivindicación histórica por parte de usuarios y ayuntamientos en busca de la eficiencia del servicio, que ahora, un año y medio después, empieza a verse refrendada por las cifras, aunque es evidente que aún queda mucho por mejorar, tal y como siguen denunciando sindicatos y agrupaciones vecinales como la plataforma por la sanidad pública.

No obstante, los datos ofrecidos revelan que el servicio se ha hecho más eficiente desde que el Hospital de Manises es público. Al menos así se desprenden de los datos ofrecidos por el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana celebrado este miércoles. El informe revela que desde se revirtió el servicio, aumenta la mejora en la atención a los pacientes. Así, durante la jornada, se reveló el incremento en un 21% el número de pacientes atendidos en tiempo en urgencias, y baja de 58 a 42 días la espera de la primera consulta, así como aumenta en un 25% la atención al paciente de modo telefónico, con 230.000 llamadas gestionadas. En concreto, en urgencias, se atiende una media de 325 pacientes por día, y el porcentaje de estancia de más de 4 horas se reduce hasta el 8,5%.

Beatriz Gómez, gerente del área de Manises, interviene durante el Consejo de Salud de la CV. / L-EMV

Destaca también el 10.6% de incremento sostenido en actividad ambulatoria en todo el departamento, en especial en el centro de especialidades de Mislata, con una tasa de visitas sucesivas de 1,98, "una cifra coherente. Esto quiere decir que el equilibrio con las primeras visitas y las sucesivas es correcta", señala Beatriz Gomez García, gerente Departamento de Salud de Manises. Gómez explicó que se habían reforzado todos los servicios como en cardiología, con una estancia media de 2,6 días, "en pediatría creando el plan de humanización y hemos disminuido el periodo de atención prematura en neonatos de 34 a 33 semanas y en unos meses bajará a la 32". También se ha reforzado el departamento de salud mental, y a nivel de prevención "hemos abierto la consulta de vacunación internacional en el centro de especialidades de Mislata".

Atención hospitalaria. / L-EMV

"Además, señala que la atención hospitalaria quirúrgica se ha aumentado en un 15%, "con una lista de espera quirúrgica es de 52 días hasta junio, cero pacientes con más de 365 días en prioridad 3". En cuanto a la actividad quirúrgica, el 100% de los quirófanos están funcionando por la mañana, y por la tarde el 72% "aunque tenemos el compromiso de aumentarlo en 2026".

Nuevos servicios

En cuanto a la atención primaria, un 65% de pacientes esperan menos de dos días para ser atendidos, y como servicios novedosos, se han creado cinco unidades de salud bucodental, que no existían antes, en Buñol, Quart, Manises, Mislata y Aldaia, así como unidades de aparato locomotor en Manises, Quart, Mislata , Buñol y Riba-roja, además de la creación de la figura de enfermero escolar vinculada al área de pediatría.

En cuanto a la plantilla, antes de la reversión había 1.495 puestos estructurales, mientras que ahora hay 1.934, es decir, 439 más que supone un incremento del 29,36%.

Cristina Mora: "Es evidente que antes no contábamos con los servicios necesarios"

El análisis de la situación del Departamento de Salud de Manises fue tratado en el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana, el órgano superior colegiado de carácter consultivo de participación ciudadana, gracias a la petición de la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, una de las grandes defensoras e impulsoras de la reversión, quien asistió al encuentro para conocer los avances en su área de salud, saliendo del encuentro con una sensación agridulce: "Durante la sesión, se han ofrecido datos sobre el incremento de personal y servicios en este departamento. No tengo por qué dudar de esas cifras, pero resulta evidente que, si ahora se está reforzando el sistema, es porque antes no contábamos con los recursos que nos correspondían. Es decir, se reconoce implícitamente la desigualdad que sufrimos durante la etapa de gestión privada", señala.

Sin embargo, considera que aún hay mucho que mejorar: "A pesar de las explicaciones recibidas, sigo teniendo muchas preguntas sin respuesta. Como alcaldesa de Quart de Poblet y representante de nuestras vecinas y vecinos, seguiré insistiendo para que se dé toda la transparencia que merecemos. La salud pública exige claridad, equidad y compromiso real".