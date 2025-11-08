De Alcàsser a la élite mundial: El cirujano Andreu Martínez entra en la ACS de Chicago

Lo que ha conseguido el cirujano Andreu Marínez (1992), natural de Alcàsser, no lo logra cualquiera. A sus 33 años, ha sido admitido en la American College of Surgeons (ACS) de Chicago, la institución más prestigiosa del mundo en cirugía, que representa el máximo estándar de calidad, formación, ética y liderazgo. "Ser miembro de la ACS significa que has sido aceptado por tu trayectoria académica y profesional y has sido bien valorado por tu compromiso profesional y ético. Es la puerta de acceso a una comunidad de cirujanos líderes para compartir conocimientos", expresa el Dr. Martínez.

El alcacero trabaja en el Departament de Salut de Castelló como cirujano general y del aparato digestivo, con la subespecialidad de cirugía bariátrica y endocrina, que es lo que hace en el día a día. Además, trabaja con equipos para formar a profesionales sanitarios en el ámbito de la medicina de trauma y urgencias para pacientes politraumatizados graves. Martínez también es profesor asociado en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló en el grado de Medicina e imparte otros cursos tanto a nivel nacional como europeo y mundial.

La entrega de esta distinción se produjo durante el Clinical Congress 2025 de la ACS, celebrado en Chicago del 4 al 7 de octubre. "Aprovechando esta cita, se llevó a cabo el acto de bienvenida a los nuevos integrantes de la American College of Surgeons. Fue un evento muy emblemático y emotivo, poder asistir en primera persona a esta ceremonia fue espectacular, tanto a nivel personal como profesional. Abre las puertas al futuro y a las colaboraciones para traer todos esos conocimientos y formar parte de un trabajo colaborativo para formar a las nuevas generaciones de cirujanos", relata el doctor.

Acto de bienvenida a los nuevos miembros de la American College of Surgeons. / L-EMV

El primer doctor de Castellón en entrar

"Es una sociedad muy particular y especializada. El proceso para aplicar y empezar a formar parte de esta institución es muy estricto y tienes que pasar muchas fases. Te hacen una revisión meticulosa de toda tu carrera profesional y académica", explica Martínez. Tanto es así que, desde su fundación en 1913, solo unos 70 españoles han formado parte de la ASC, siendo Andreu Martínez el primero en conseguirlo de Castelló y de los primeros de València, y a una edad tan temprana ya que, según afirma el cirujano "no es tan habitual ser joven y obtener este reconocimiento".

Ahora, tras este nombramiento, Andreu seguirá desarrollando su trabajo desde Castelló, pero tendrá la oportunidad de acceder a nuevos conocimientos, compartidos por sus otros colegas, para seguir ofreciendo excelencia médica en sus consultas, así como en sus clases. Martínez, con varios proyectos en marcha, también forma parte de la European Association for Trauma & Emergency Surgery and the European Trauma Society (ESTES), la sociedad europea de cirugía de trauma y emergencia, y con su inclusión en la ACS da otro paso y suma este nuevo hito en su carrera.