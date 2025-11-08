Manises ya prepara la conversión de Rafael Valls en calle de un solo sentido

El Ayuntamiento de Manises ya tiene preparado el proyecto para convertir la calle Rafael Valls, polémica por el denso tráfico que soporta de entrada y salida al municipio, en una vía de una sola dirección. Así lo han confirmado fuentes municipales a este diario tras el incidente que tuvo lugar este viernes, cuando un camión se llevó por delante el balcón de una vivienda.

La reivindicación histórica de los vecinos es convertir la vía en una que solo sea de entrada o salida, pues el tránsito de cientos de coches al día contamina el ambiente, también genera ruidos y la presencia de vehículos de alta carga golpea las fachadas, casi todas con boquetes o desperfectos en los balcones.

La casa sin balcón en Manises. / L-EMV

Esta es una petición que viene de lejos y por eso, el consistorio aprobó en mayo de 2024 el inicio del procedimiento para ejecutar la nueva ronda norte, un camino que permitiría aliviar la cantidad de tráfico por esta calle y solucionaría los problemas que llevan sufriendo vecinos y vecinas durante años.

La ronda norte, una solución en enero de 2026

En este sentido, en enero de este año comenzaron los trabajos para hacer de esta infraestructura una realidad, y el consistorio reitera ahora que estas obras "continúan ejecutándose a buen ritmo y, en principio, finalizarán en enero de 2026 y será una solución a un problema histórico de este barrio, un problema del que este gobierno se ha encargado desde el primer momento tal y como se comprometió", apuntan fuentes del ayuntamiento.

Además, añaden, "las medidas de vigilancia que se pusieron hace más de un año como cámaras, señalización adicional y control policial han sido muy efectivas y han reducido drásticamente los, hasta entonces, habituales incidentes".

"Que en un momento puntual algún camión se cuele, puede pasar como hoy, pero de forma muy muy excepcional y automáticamente se ha procedido a sancionarlo", defienden las mismas fuentes. Por último, el gobierno local afirma que ya tiene preparada la conversión de la calle Rafael Valls a una sola dirección cuando finalicen las obras.

Arrancar una reja de 200 kilos de cuajo

Esto, que la calle sea de una sola dirección, es una de las reivindicaciones más reiteradas por la asociación de vecinos de Rafael Valls. La entidad vecinal mostraba tras el suceso que tuvo lugar el viernes, su preocupación ante este tipo de incidentes. "Si hubiera habido personas en la acera o en el balcón, seguramente estaríamos hablando de daños personales o incluso víctimas mortales; la reja arrancada del balcón pesaba más de 200 kilos y han necesitado cuatro personas para bajarla del camión", lamentan.

"Hemos contactado con el concejal de urbanismo y le hemos trasladado nuestra preocupación con este hecho, que no es aislado, así como manifestado nuestras dudas acerca de que efectivamente se este multando a los infractores pues, a pesar de que se ha reducido el número de vehículos pesados que atraviesan nuestra calle, siguen pasando de forma recurrente sobre todo de madrugada. Además, este suceso, vuelve a demostrar la locura que es, y que el ayuntamiento mantiene, que está calle absorba circulación en ambos sentidos, pues hasta los propios camioneros reconocen que tienen que subir a las aceras para evitar colisionar con los vehículos que circulan en sentido opuesto", sentencian.