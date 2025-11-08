La Plataforma por la Sanidad Pública cuestiona las cifras de Sanidad en Manises

Los datos ofrecidos por Sanidad durante el Consejo de Salud Pública de la Comunitat Valenciana tras el primer año y medio desde la reversión del área de Manises han sido cuestionados por los miembros de la "Plataforma en Defensa de una Sanidad Pública de Calidad" , que de nuevo protestaron ante el Hospital de Manises este jueves.

El informe revela que desde se revirtió el servicio se incrementó en un 21% el número de pacientes atendidos en tiempo en urgencias, y baja de 58 a 42 días la espera de la primera consulta, así como aumenta en un 25% la atención al paciente de modo telefónico, con 230.000 llamadas gestionadas. En concreto, en urgencias, se atiende una media de 325 pacientes por día, y el porcentaje de estancia de más de 4 horas se reduce hasta el 8,5%.

Algo que desde la plataforma niegan. "Nuestro médico de cabecera nunca nos recibe antes de dos días, las esperas en las urgencias del Hospital de Manises son de hasta 8 y 9 horas en ocasiones, existen enfermos esperando ser atendidos por un médico especialista hasta después de un año, los centros de salud no cuentan con un ecógrafo, faltan médicos pediatras en el Departamento, faltan profesionales para atender las enfermedades mentales, y además el señor conseller no ha invertido los 1,4 millones prometidos y sufrimos el enorme deterioro del mobiliario en las habitaciones del Hospital, donde hay camas rotas, ventanas deterioradas, enchufes despegados de las paredes," explican los usuarios que integran la plataforma, que durante la protesta también aprovecharon para reclamar a la empresa Sanitas los 246 millones que "nos debe a los más de doscientos mil ciudadanos que formamos este Departamento y que la Justicia se niega a suspenderlos".

Mal estado del mobiliario del Hospital de Manises denunciado por la pltaforma en agosto. / P.S.P.

Por eso, todos los presentes en la concentración, "lamentamos y calificamos de vergonzoso, que el señor conseller en ese Consejo de Salud, no hablara de todo esto y que calificara de un "notable alto sobresaliente" la valoración dada por los usuarios de este Departamento a su gestión causando asombro e indignación a los presentes, nos preguntamos ¿a quién le habrán hecho la encuesta?. Entre los datos dados por el Conseller y la realidad que vivimos los pacientes en este Departamento existe una distancia sideral y por eso los que formamos esta Plataforma no vamos a dejar de seguir luchando por unos servicios de calidad".

Advertencia del Síndic

La "Plataforma en Defensa de una Sanidad Pública de Calidad" también ha obtenido una resolución del Síndic de Greugues sobre la falta de respuesta expresa a su queja por parte de la Conselleria de Sanitat. "El Síndic afirma que el conseller no ha realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones que le hizo el pasado mes de agosto y que este comportamiento ha impedido satisfacer los derechos reclamados por esta Plataforma, lo cual hará público a toda la ciudadanía incluidos los miembros del parlamento valenciano", explican desde el colectivo.

El Síndic se muestra firme y advierte que no puede dar por concluida la queja sin advertirle nuevamente a la citada consellería del incumplimiento en el que está incurriendo del ordenamiento jurídico vigente y la vulneración de la protección y garantía de los derechos constitucionales y estatutarios de la plataforma.