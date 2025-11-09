Alaquàs homenajea a Ernest Lluch con un concierto de música de cuerda

Alaquàs ha comenzado los homenajes a Ernest Lluch con un concierto el sábado por la noche en el Castell. Estuvo a cargo del trío Senalag en la actuación 'Secuencias sonoras'. Con dos violines y un violonchelo, las tres intérpretes dieron un recital con piezas que van desde el barroco a la actualidad con un común denominador: todas han formado parte de bandas sonoras de películas históricas.

El alcalde Toni Saura el sábado en el Castell antes del concierto de Senalag. / L-EMV

Así, cuando se cumplen 25 años de la muerte de Lluch, el Ayuntamiento de Alaquàs ha organizado el primer acto de recuerdo con esta actuación así como con la intervención del alcalde Toni Saura, y el presidente de la sección valenciana de la FELI, Salvador Almenar. También contó con la presencia de la concejala de Cultura, Marta Murciano, y del exconseller Vicent Soler.