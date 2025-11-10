Unas 80 personas visitan la exposición efímera “El olvido no es democrático” sobre la dana

Alrededor de 80 personas visitaron la exposición efímera y vivencial que bajo el título “El olvido no es democrático” presentaba un recorrido de fotografías sobre el pasado 29 de octubre de 2024, en La Sala de Estar de Picanya. Al llegar al espacio, el corto pasillo hasta atravesar la puerta ofrecía un mural en dos paredes: las palabras «Ni olvido ni perdón» y una imagen colorista de una mujer entre flores. El mural de Cristina Pérez simboliza el resurgimiento de la humanidad ante la adversidad.

Dentro esperaban fotos en el suelo y botas de agua de muchos colores y tamaños, con los nombres de las personas a quienes pertenecen, que guiaban el camino a recorrer. Concebida como un ejercicio colectivo de memoria, la muestra reúne fotografías y secuencias audiovisuales que atestiguan pérdidas, heridas y recuerdos, huyendo del olvido para reivindicar la memoria como derecho democrático.

También es visible la señal de hasta donde llegaron el agua y el barro en La Sala de Estar, en un verde menta que ahora cubre casi la mitad de las paredes que hasta el 29 de octubre de 2024 eran solo blancas. A lo largo de esa propuesta de memoria colectiva compartida había algunas preguntas, además de papel y boli para que las personas que la visitaron pudieran añadir sus reflexiones.

Carmen Amoraga presenta su libro "Lágrimas de barro" en Picanya. / Cristina Pérez

Este recorrido participativo invitaba a mirar de frente aquello que ocurrió, a tocar y compartir las imágenes que gente de la zona ha querido compartir, organizadas por el fotógrafo Jose Bravo y el equipo de La Sala de Estar. El objetivo, en palabras de Soraya Soler, directora de este espacio de bienestar en Picanya, es: «no olvidar, que la gente que pasara hoy por la sala se emocionara, saliera tocada y que al salir, si venía con otras personas o al llegar a comer, lo compartiera y se hablara de lo que pasó aquel día y de aquello que todavía vivimos».

Lágrimas de barro

Del mismo modo, se habló por la tarde durante la presentación del libro que Carmen Amoraga, también vecina de Picanya, ha escrito junto con Maxi Roldán sobre ese mismo día como una cronología. Lágrimas de barro aporta una mirada literaria sobre la memoria y la reparación, además de recoger historias reales de tantas personas que fueron víctimas o afectadas por aquella Dana porque, como dijo la escritora, «el primer paso para sanar es contar».