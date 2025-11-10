Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca la programación de Santa Cecilia de la Agrupación Musical Los Silos de Burjassot

El sábado 15 de noviembre tendrá lugar un concierto de música de cámara

Concierto de Santa Cecilia de Burjassot el pasado año.

Concierto de Santa Cecilia de Burjassot el pasado año. / Vicent Ruiz Sancho

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El mes de noviembre es uno de los más especiales para la Agrupación Musical Los Silos de Burjassot ya que celebra una variada programación de actos dedicados a su patrona, Santa Cecilia, en los que, como no podía ser de otra manera, las y los músicos de la entidad burjassotense son los protagonistas indiscutibles.

Además de todas las actividades que van a hacer en su propia sede, la Agrupación tiene diferentes conciertos programados a lo largo de este mes, sus tradicionales paellas, que este año compartirán con Burjapower y la comida de Santa Cecilia.

Las actividades comenzaron este mismo fin de semana en el que la Agrupación Musical Los Silos, en el año de su 75 Aniversario, fue parte activa en la I 8k de Burjassot junto al club de corredores populares Burjapower. A las 10 horas, momento de la salida de la carrera el domingo 9 de noviembre, no faltaron a su cita con las y los 800 corredores que van a participar en la misma. Tras la carrera, y celebrando una comida de hermandad, se dirigieron a la Pinada de la Casa de Cultura a celebrar sus tradicionales paellas.

Programación fin de semana

Los actos del fin de semana del 15 y 16 de noviembre comenzarán el sábado día 15 a las 18 horas en la Casa de Cultura donde, en su Salón de Actos, tendrá lugar un concierto de música de cámara. Un día más tarde, el domingo 16 de noviembre, otro de los actos más emotivos del mes llenará de música las calles de Burjassot: la recogida de los músicos que este año suben a la Banda Sinfónica. La recogida comenzará a las 11.30 horas y serán cuatro los músicos a los se recogerá y homenajeará.

Cartel del concierto del próximo sábado 15 de noviembre.

Cartel del concierto del próximo sábado 15 de noviembre. / A. B.

Para finalizar los actos en honor a la Santa, el sábado 22 de noviembre a las 18 horas será el tradicional Concierto de Santa Cecilia a cargo de la Banda Juvenil y la Banda Sinfónica. Una oportunidad única de escuchar las mejores melodías de manos de las y los mejores músicos de Burjassot. Y, el domingo 23 de noviembre, las y los componentes de la Agrupación se desplazarán hasta la vecina localidad de Paterna para celebrar su tradicional comida de Santa Cecilia.

