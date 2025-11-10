Alfafar refuerza los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora del espacio público

El Ayuntamiento de Alfafar continúa en el desarrollo de su plan integral de actuaciones en la vía pública con el objetivo de reforzar la seguridad, la accesibilidad y el bienestar de toda la ciudadanía mediante distintos trabajos de limpieza, mantenimiento y mejora del entorno urbano. Durante esta semana se lleva a cabo el plan de poda en diferentes calles del Barrio Orba, dentro del programa de mantenimiento preventivo del arbolado municipal que busca garantizar la seguridad y la conservación del patrimonio verde de Alfafar.

En paralelo, el consistorio sigue con el baldeo intensivo de calles, una actuación que se realiza de forma cíclica en diferentes zonas del municipio para mantener unas calles más limpias, agradables y cuidadas. En las últimas semanas se ha intervenido en los barrios de Orba, Alfalares y San Jorge, y actualmente los trabajos se concentran en el Casco y el Barrio de La Fila. Desde el ayuntamiento se agradece la colaboración de los vecinos y vecinas que han retirado sus vehículos durante los trabajos, para facilitar, así, que el baldeo pueda realizarse de manera más eficaz y eficiente.

Mantenimiento de arbolado. / A.A.

Asimismo, se ha ejecutado una limpieza integral de sacas y escombros abandonados en distintos puntos del municipio con el fin de mejorar el entorno urbano y cuidar los espacios comunes. Alfafar recuerda que los ecoparques son gratuitos y están disponibles para toda la ciudadanía, donde se pueden depositar escombros, muebles y otros residuos.

Reparación alumbrado

Dentro del plan integral de actuaciones en la vía pública también se realizan diversas mejoras en infraestructuras y servicios urbanos. En materia de alumbrado público, se ha procedido a la reposición de farolas afectadas por la dana y a la reparación de aquellas que presentaban algún tipo de incidencia, además de sustituir bombillas fundidas para garantizar un correcto funcionamiento del servicio. Paralelamente, continúan las tareas de pintura vial, con prioridad de los pasos de peatones y señalización horizontal de seguridad, como stops y ceda el paso. Estos trabajos ya se han completado en Alfalares, Orba y parte de la zona comercial, y actualmente se desarrollan en el Casco Antiguo, con previsión de continuar en los barrios de La Fila y Tremolar.

Reparación de farolas. / A.A.

También se ha impulsado un plan integral de actuaciones en la vía pública con el objetivo de reforzar la seguridad, la accesibilidad y el bienestar de la ciudadanía. Entre las principales intervenciones se incluyen la reposición de farolas y mejora del alumbrado público, la renovación de aceras y cableado urbano, el pintado de rutas escolares y pasos de peatones, el asfaltado de diversas calles y la construcción de nuevas cimentaciones para el montaje de farolas. Asimismo, se han realizado reparaciones en aceras de zonas comerciales y distintos barrios para mejorar la movilidad peatonal, junto con la instalación de nuevo mobiliario urbano, como papeleras y bancos.

Por otro lado, el servicio de limpieza de imbornales continúa en desarrollo de manera diaria mediante una cuadrilla de tres o cuatro operarios que trabajan de forma cíclica para garantizar el correcto drenaje y prevenir incidencias durante los episodios de lluvia.

Con todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Alfafar reafirma su implicación con el mantenimiento, la modernización y la mejora continua del espacio público, para garantizar un municipio más seguro, accesible y cuidado para todos los vecinos y vecinas