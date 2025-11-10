Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alumnado de Benetússer aprende a prevenir la adicción a la tecnología

Los niños y niñas que cursan 5º de primaria de los centros educativos del municipio participan en el taller ‘El cibermundo y yo’ organizado por Bienestar Social y Educación

Jornada &quot;El Cibermundo y yo&quot; para el alumnado del CEIP Cristobal Colón.

Jornada "El Cibermundo y yo" para el alumnado del CEIP Cristobal Colón. / A. B.

Redacción Levante-EMV

Benetússer

Con el objetivo de proporcionar herramientas para el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación entre los más jóvenes, el Ayuntamiento de Benetússer ha puesto en marcha el taller ‘El cibermundo y yo’ dirigido al alumnado de 5º de primaria. La iniciativa de carácter preventivo, organizada de forma conjunta por los departamentos de Bienestar Social y de Educación con la colaboración de la Diputació de València, ha dado comienzo con unas sesiones formativas en las que se ha abordado la relación de los niños y las niñas con los teléfonos móviles y las redes sociales, así como los principales riesgos del uso de estas tecnologías como son la sobreexposición y la pérdida de la privacidad.

A través de dinámicas de trabajo grupal en clase, el alumnado ha aprendido a utilizar de forma responsable la tecnología en una etapa fundamental de cambio previa a la adolescencia, al mismo tiempo que se han tratado temas como las adicción al juego, los ciberdelitos o la dependencia a los contenidos que aparecen en la pantalla.

Pero además de los peligros, durante los talleres también se muestran los aspectos positivos de manejar de forma adecuada Internet o las redes sociales a través de recursos adecuados a la edad del alumnado y a la posibilidad de disponer de numerosas opciones para informarse, formarse y comunicarse de forma positiva y responsable.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
  2. El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
  3. Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
  4. Todos los destinos a los que volar desde el aeropuerto de Valencia este invierno
  5. Lo que el Ventorro se llevó
  6. El alquiler precario se extiende al área metropolitana de València
  7. El núcleo duro de Mazón habló con Pradas nueve minutos en momentos clave del 29-O
  8. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026

La marca IGP Cítricos Valencianos arranca su campaña de ventas en supermercados con nuevas variedades

La marca IGP Cítricos Valencianos arranca su campaña de ventas en supermercados con nuevas variedades

Recuperan en Benigànim los restos de Miguel Alabort, concejal fusilado en 1939

Recuperan en Benigànim los restos de Miguel Alabort, concejal fusilado en 1939

Nueva iniciativa en Sagunt para que las empresas "regalen" comercio local

Nueva iniciativa en Sagunt para que las empresas "regalen" comercio local

Vacunación, hábitos saludables y control de factores de riesgo como el tabaquismo, las claves para reducir el impacto de la neumonía

Vacunación, hábitos saludables y control de factores de riesgo como el tabaquismo, las claves para reducir el impacto de la neumonía

La Fira Arrela't de Palmera 2025 és un èxit rotund

La Fira Arrela't de Palmera 2025 és un èxit rotund

Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: "Es lo de siempre, por lo de la foto”

Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: "Es lo de siempre, por lo de la foto”

El alumnado de Benetússer aprende a prevenir la adicción a la tecnología

El alumnado de Benetússer aprende a prevenir la adicción a la tecnología

Una traumatóloga de Vithas Valencia aconseja a los corredores del Maratón Valencia preparar cuerpo y mente para evitar lesiones

Una traumatóloga de Vithas Valencia aconseja a los corredores del Maratón Valencia preparar cuerpo y mente para evitar lesiones
Tracking Pixel Contents