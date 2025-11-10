El alumnado de Benetússer aprende a prevenir la adicción a la tecnología

Con el objetivo de proporcionar herramientas para el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación entre los más jóvenes, el Ayuntamiento de Benetússer ha puesto en marcha el taller ‘El cibermundo y yo’ dirigido al alumnado de 5º de primaria. La iniciativa de carácter preventivo, organizada de forma conjunta por los departamentos de Bienestar Social y de Educación con la colaboración de la Diputació de València, ha dado comienzo con unas sesiones formativas en las que se ha abordado la relación de los niños y las niñas con los teléfonos móviles y las redes sociales, así como los principales riesgos del uso de estas tecnologías como son la sobreexposición y la pérdida de la privacidad.

A través de dinámicas de trabajo grupal en clase, el alumnado ha aprendido a utilizar de forma responsable la tecnología en una etapa fundamental de cambio previa a la adolescencia, al mismo tiempo que se han tratado temas como las adicción al juego, los ciberdelitos o la dependencia a los contenidos que aparecen en la pantalla.

Pero además de los peligros, durante los talleres también se muestran los aspectos positivos de manejar de forma adecuada Internet o las redes sociales a través de recursos adecuados a la edad del alumnado y a la posibilidad de disponer de numerosas opciones para informarse, formarse y comunicarse de forma positiva y responsable.