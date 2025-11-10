Andrei Verkholantcev gana el XI Torneo de Ajedrez Ciutat de Burjassot

La sala polivalente del Centro Cultural Tívoli de la Ciudad de los Silos albergó el pasado viernes por la tarde la fase final del XI Torneo de Ajedrez Sub-2400 Ciutat de Burjassot, que, como cada año, arrancó en el mes de septiembre y, en esta ocasión, contó “con más de un centenar de inscripciones”.

Como explicaron desde la entidad organizadora, el Club de Ajedrez Burjassot, “la alta participación confirma la consolidación del campeonato como uno de los eventos de referencia del calendario ajedrecístico en la Comunitat Valenciana, atrayendo a jugadores de todos los niveles y edades”.

Partidas de la fase final del campeonato en el Centro Cultural Tívoli. / Vicent Ruiz Sancho

En la nueva edición del torneo fue campeón Andrei Verkholantcev, del Club Basilio de València; el subcampeonato se lo adjudicó David Martínez Villena, del Club Alaquàs, y como tercer clasificado quedó Alex Moretó Quintana, del Club Mislata. Los tres ajedrecistas recibieron de manos de Rafa Palomares, en representación del club organizador, junto con los concejales de Deportes y de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot, Juan Gabriel Sánchez y Javier Naharros, respectivamente, sendos cheques –de 100, 75 y 50 euros, según la clasificación–, un detalle conmemorativo y un lote de libros.

Premios

No fueron las únicas personas galardonadas. La organización del XI Torneo de Ajedrez también otorgó los siguientes premios especiales: Mejor Jugador de Mayores de 50 Años a Joaquín Ballester Sanz, del Club Andreu Paterna; Mejor Jugador de Mayores 65 Años a Andrés Vicente Sanz, del Club Rafa Bayarri; Mejor Sub-16 a Leyre Roldán García, del Club Camp de Morvedre; Mejor Sub-12 a Pablo Arres del Club Silla; Mejor Sub-1800 ELO a Gabino Ríos, del Club Edapa Paterna; Mejor Sub-1600 ELO a Miguel Montes Fuertes, del Club Dama Roja; Mejor Jugadora a Viviana Galván, del Club Torrefiel; Mejor Local Sub-18 a Muxi Yan, y Mejor Local Mayor de 18 Años a William Rodríguez.

Al término de la competición, el Club de Ajedrez Burjassot –que ya mira “con optimismo” la edición del torneo para 2026– destacó que “el ambiente, tanto sobre los tableros como fuera de ellos, fue inmejorable, promoviendo la deportividad y la pasión por el juego ciencia”. Asimismo expresó su agradecimiento “a todos los participantes, voluntarios, patrocinadores, al Ayuntamiento de Burjassot y a la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana por hacer posible este gran evento”.