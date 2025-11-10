Catarroja celebra la XXV edición del certamen literario Conta’m Dona reconociendo el talento femenino

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Catarroja se ha llenado este fin de semana de palabras, emoción y aplausos en la entrega de premios de la XXV edición del certamen literario Conta’m Dona, una cita que rindió homenaje al talento, la sensibilidad y la fuerza de las mujeres que escriben.

La velada, presentada por la escritora Salomé Chulvi, reunió a las ganadoras de 2025 y a las autoras premiadas en 2024, después de que la anterior edición tuviera que suspenderse a causa de la dana. La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, la concejala de Igualdad, Beatriz Sierra, y la directora de Caixa Popular en Catarroja, Isabel Campos, acompañaron a las escritoras premiadas en una tarde que se convirtió en un encuentro de literatura y celebración.

Durante su intervención, Lorena Silvent subrayó: “Conta’m Dona es mucho más que un certamen: es un espacio de libertad donde las mujeres cuentan, se escuchan y se reconocen. Desde Catarroja seguimos apostando por la cultura como una herramienta que impulsa a las mujeres a creer en ellas mismas”.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja. / A.C.

En esta XXV edición, el Premio Conta’m Dona 2025 fue para Eva Pelegrí Marcelí por la obra “Fa dies que t’observe” (Barcelona); el Accésit Conta’m Dona 2025 lo obtuvo Josefa Tejedo Torrent por “Cicatrices doradas” (València); el Premio Catarrogines 2025 fue para Arantxa Genestra Piera por “La memòria” (Catarroja); y el Premio Autora Joven 2025 recae en Irta Blázquez Vázquez por “Essència” (Catarroja).

En cuanto a la convocatoria del pasado año, el Premio Conta’m Dona 2024 lo ganó Maria Carmen Antich Brocal por la obra “Tancar la casa”; el Accésit Conta’m Dona 2024 fue para Isabel Donet Sánchez por “Ànimes bessones”; el Premio Catarrogines 2024 recae en Gabriela Dariana Groza por “El perfum de les oques blanques”; y el Premio Autora Joven 2024 lo obtuvo Mireia Velasco Piñero por “L’espill”.

El acto se desarrolló en un ambiente de cálido apoyo y emoción, reafirmando el compromiso de Catarroja con la igualdad, la cultura y la promoción del talento literario femenino.