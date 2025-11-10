La CHJ asume la conexión del alcantarillado y la reparación de aceras junto al barranco en Paiporta

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha dado un paso más en su compromiso con la reconstrucción del barranco del Poyo a su paso por Paiporta y ha rebasado el cauce en sus actuaciones. Ha sido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la que ha revelado que la CHJ también va a asumir obras relacionadas con el alcantarillado y con la reparación de aceras en las vías más destrozadas que lindan con el barranco, que en un principio deberían asumir otros organismos, pero que los harán desde el gobierno "por pragmatismo y agilidad".

"Dentro de las obras de la CHJ hemos asumido algunas acciones que se podían hacer para mejorar la conectividad de los colectores, con las salidas que teníamos del alcantarillado, cuestiones que dependían en coordinación del Ayuntamiento de Paiporta y la Epsar, pero la CHJ, por pragmatismo, por ser más ágiles y poder acabar cuanto antes la obra, lo hemos asumido para hacer la escollera homogénea", explicaba la delegada del Gobierno, durante su visita este lunes por la mañana las obras en el barranco del Poyo a su paso por Paiporta.

Bernabé añadió, además, que también la CHJ va a sumir la reparación de las aceras y calles que se vieron destrozadas el 29 de octubre de 2024 junto al cauce: "Hay trozos de calle que fueron arrasados en la dana. La Confederación está reponiendo esas aceras y esos espacios de tránsito de peatones para que, cuanto antes, los ciudadanos y ciudadanas de Paiporta puedan recuperar la movilidad normal dentro de la gravedad y el destrozo que supuso la dana".

Cinco millones de euros

La delegada del Gobierno, acompañada por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, la vicealcaldesa Marián Val y la comisionada de la dana, Zulima Pérez, comprobaron los trabajos que la CHJ está realizando de refuerzo de la escollera del barranco del Poyo. Estos trabajos, actualmente en ejecución, suponen una inversión de más de 5 millones de euros para Paiporta.

Sara Fernández

Según ha explicado Bernabé, los trabajos se centran en la ejecución de muros y protecciones de escollera en los taludes existentes según las prioridades establecidas por la Dirección de obra. Además, se está llevando a cabo acopio de escollera para la ejecución de los muros. El objetivo de estas obras es asegurar la estabilidad de las márgenes, mejorando y ampliando en la medida de lo posible la capacidad de drenaje del barranco. "Hemos empezado por el margen izquierdo, donde hay más viviendas y ya está viviendo personas. Cuando se finalice este tramo, se abordará el margen derecho", explica Bernabé.

La delegada ha subrayado que el Gobierno de España está destinando a la reparación del Poyo y afluentes 46 millones de euros. A ellos hay que sumar, como anunció la delegada el pasado 22 de octubre, los 5 millones de euros para aumentar la capacidad del cauce en un tramo del barranco que comienza a la altura del Puente Nuevo de Chiva y finaliza aguas abajo del tramo urbano.

Los trabajos -ha dicho la delegada- “continúan avanzando a buen ritmo en toda la traza del cauce, desde Chiva hasta su desembocadura, incluyendo también otros barrancos tributarios como el barranco del Gallego o L'Horteta”. El conjunto de las obras se extiende a lo largo de los términos municipales de Chiva, Torrent, Aldaia, Alaquàs, Riba-Roja, Loriguilla, Cheste, Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja.