Massamagrell refuerza el Servicio de Ayuda a Domicilio con nueve incorporaciones

El Ayuntamiento de Massamagrell ha reforzado el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) con la incorporación de nueve nuevas profesionales, mejorando la atención a las personas mayores, dependientes y familias que requieren apoyo en su día a día.

La semana pasada se incorporaron cinco profesionales, hoy se han sumado tres más, y la próxima semana se incorporará una persona adicional, completando así las nueve nuevas incorporaciones.

El SAD es un servicio orientado a favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual, proporcionándoles atención directa en su propio hogar y contribuyendo a su bienestar físico, emocional y social.

Nuevas incorporaciones en el SAD de Massamagrell. / A. M.

Este programa tiene un carácter preventivo y asistencial, orientado a apoyar la autonomía individual o familiar mediante cuidados personales y la realización de tareas domésticas, sociales, sanitarias y educativas en el domicilio, con el objetivo de facilitar la realización de las actividades básicas de la vida diaria y ofrecer las atenciones que puedan necesitar las personas usuarias.

Calidad de vida y empleo

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que “esta incorporación de personal refuerza un servicio esencial para muchas familias del municipio. El SAD no solo mejora la calidad de vida de las personas que lo reciben y sus familias sino que también genera empleo.”

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Nina Sepúlveda, ha subrayado que “nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad, que acompañe a quienes más lo necesitan en su día a día. Con estas nuevas incorporaciones, podremos llegar a más hogares y garantizar una atención más personalizada.”

El Ayuntamiento de Massamagrell, a través de su área de Servicios Sociales, continúa apostando por políticas públicas centradas en las personas, priorizando la atención a los colectivos más vulnerables y el fortalecimiento de los servicios de cuidado y apoyo a domicilio.