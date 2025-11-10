Paiporta acoge una jornada sobre el poder de la lectura para la reconstrucción emocional y social

El pasado octubre, la Fundación FULL dio inicio a una nueva edición de los seminarios "Full de ruta", una propuesta formativa que, en el otoño de 2025, se está centrando en la mediación lectora y las estrategias para hacer llegar las propuestas de lectura de manera eficaz a la ciudadanía.

Después de poco más de un mes, la Fundación FULL cierra el ciclo "Full de ruta" con una sesión dedicada al papel de la lectura y de las bibliotecas en los procesos de recuperación colectiva y personal después de situaciones de crisis.

El encuentro, titulado "Lectura para la reconstrucción", tendrá lugar martes 11 de noviembre, a las 16 horas, al Museu de la Rajoleria de Paiporta y, como siempre, se podrá seguir también en línea.

Un año después de la dana, esta sesión pondrá el foco en como las bibliotecas de la zona han evolucionado y en como la mediación lectora se ha convertido en una herramienta clave para la cohesión social, el acompañamiento emocional y la reconstrucción del tejido comunitario.

La iniciativa pretende ofrecer un espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre el poder transformador de la lectura y su impacto en la vida de las personas y en la salud de los territorios.

Los seminarios se han consolidado como un espacio de encuentro y diálogo entre los diferentes agentes del sector del libro: librerías, bibliotecas, docentes, mediadores, editoriales, entre otras. El objetivo está claro: fomentar la reflexión colectiva, el intercambio de experiencias y el conocimiento compartido para fortalecer la comunidad lectora.

Las personas interesadas pueden inscribirse a la sesión “Lectura para la reconstrucción” mediante el enlace que encontrarán en las redes sociales y en el web de la Fundación FULL. Esta acción cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura - a través de la Dirección General del Libro del Cómic y de la Lectura.