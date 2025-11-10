Picassent estrena punto de información turística para potenciar y divulgar el patrimonio local

Desde el pasado viernes Picassent cuenta con un nuevo elemento catalizador y de difusión del patrimonio local. Se trata de un punto de información turística que se ubicará en un lugar neurálgico y clave, como es la plaza de la Ermita y su refugio cultural.

El objetivo de este servicio es potenciar los valores del patrimonio cultural y natural a través de no solo de elementos informativos y de conocimiento, sino también promoviendo visitas y acciones divulgativas a través de diferentes iniciativas como por ejemplo participación en ferias, charlas, talleres, rutas, exposiciones y señalizaciones turísticas.

Al acto de presentación acudieron un gran número de colectivos y vecindario, parte activa y fundamental de la esencia local, que recibieron con gran expectación esta nueva propuesta. El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Conxa García, que destacó que este punto de información “es un paso más para proyectar lo que somos y queremos ser, que no es otra cosa que un pueblo con raíces y futuro”, destacó la primera edil, que añadió que como a administración más próxima al ciudadano, nuestra historia hemos “de estimarla, conocerla, aprenderla y compartirla”, añadió.

Además, durante el fin de semana se han programado visitas entre otros lugares a los hallazgos de la iglesia de San Cristóbal, calles y rincones con historia de la localidad.