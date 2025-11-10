El PP de Paiporta propone prorrogar la suspensión de tasas para aliviar a familias y negocios

El Partido Popular de Paiporta ha presentado una propuesta para su debate en el próximo Pleno Municipal con el objetivo de prorrogar durante todo 2026 la suspensión de varias ordenanzas fiscales que afectan directamente a familias, autónomos y pequeños negocios del municipio. Se trata de una medida que la corporación municipal aplicó este año 2025, "pero que no cuenta con continuidad en el proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno para el próximo ejercicio".

La portavoz popular, Chelo Lisarde, ha explicado que “el gobierno local no ha previsto a renovación de estas exenciones, a pesar de que han servido para reducir la carga económica de muchos vecinos y negocios de Paiporta, además del margen económico suficiente del ayuntamiento para mantener la suspensión”. Para el Partido Popular, "no se puede comprender que el gobierno renuncie a mantener un alivio fiscal que ha demostrado contribuir al impulso económico a la recuperación de distintos sectores clave en Paiporta".

La suspensión de tasas se aplicó a paso de vehículos a aceras, licencias urbanísticas, ocupación de vía pública, actividad en mercados y mercadillos, o instalación de mesas y sillas en terrazas, entre otras. "También se aprobó a propuesta del Partido Popular, la exención de la tasa de licencia de actividad para negocios afectados por la dana de octubre de 2024, un apoyo que permitió reanudar la actividad".

“Si el gobierno local deja caer estas medidas, obligará a nuestros vecinos y negocios a asumir un gasto evitable en un momento en el que los incrementos de precios afectan a todas las familias. Desde el Partido Popular no lo vamos a permitir”, ha indicado Lisarde, que defiende que la responsabilidad de un ayuntamiento con capacidad económica es proteger a quienes sostienen el día a día de la ciudad.

"El Partido Popular de Paiporta lo tiene claro: apoyar a las familias y negocios no es una opción, es una obligación. Y en ese camino, seguiremos firmes", concluyen.