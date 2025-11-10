Quart de Poblet ofrece a Sanidad un espacio municipal para un nuevo ambulatorio en Molí d'Animeta

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha ofrecido a la Conselleria de Sanidad un espacio municipal para construir un consultorio de salud más grande que el actual en la zona del PAI Molí d’Animeta. Mora, junto a la concejala de Salud Pública Local, Lucía Fernández, se ha reunido este lunes en las dependencias de la conselleria con el conseller Marciano Gómez, la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, y la directora general de Atención Hospitalaria, Asunción Perales, para abordar esta cuestión, derivada de la preocupación del equipo de gobierno de Quart de Poblet por garantizar una "atención sanitaria óptima" a toda la población ante el incremento poblacional en esta zona del municipio.

A partir de esta reunión, el ayuntamiento emplaza a la conselleria a seguir trabajando para la construcción de un consultorio más amplio, que sustituiría al actual, y complementaría al Centro de Salud de Quart de Poblet, y ha solicitado al área autonómica establecer un calendario de trabajo conjunto para avanzar en el proyecto con las máximas garantías. El nuevo consultorio estaría ubicado en una zona estratégica de expansión urbana, lo que permitiría ofrecer "un servicio cercano a las nuevas familias, impulsando la cohesión social del barrio", explica al alcaldesa.

Quart de Poblet se encuentra en pleno proceso de crecimiento poblacional, lo que supondrá una mayor demanda de servicios médicos, por lo que la planificación anticipada resulta clave para garantizar una atención primaria eficiente.

Balance del Departamento de Salud de Manises

En el encuentro con el conseller y las directoras generales se ha abordado también el futuro del Hospital de Mislata-Quart de Poblet, destinado a pacientes crónicos y salud mental. Además, se ha valorado la situación actual del Departamento de Salud de Manises, pasado un año y medio desde su recuperación para la gestión pública, punto en el que la alcaldesa ha trasladado su preocupación por el estado de las listas de espera en diferentes especialidades.

Mora recuerda que fue ella quien impulsó la creación de una Xarxa d’Alcaldies, con alcaldes y alcaldesas de 14 municipios, que trabajó para garantizar la recuperación de la gestión directa del Departamento de Salud de Manises, fiscalizando además el grado de cumplimiento de las normas de la reversión.

El objetivo del Gobierno de Quart de Poblet es que ninguna persona se quede atrás, garantizando todos los recursos necesarios para quienes más lo necesitan". Desde el equipo de gobierno local defienden un modelo público y universal de Sanidad, en el cual las personas reciban la atención adecuada a su situación.