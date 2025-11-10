El servicio de atención domiciliaria de Catarroja incluirá el podólogo y terapias de estimulación cognitiva

El Ayuntamiento de Catarrojaha puesto en marcha el nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), adjudicado a la empresa Iniciativa Social Integral para el Bienestar, SL, por importe total de 382.941,56 euros y una duración de tres años, prorrogable uno más.

El servicio, destinado principalmente a personas mayores o con dependencia, ofrecerá atención personalizada en el domicilio para facilitar su autonomía y permanencia en su entorno habitual. Como novedad, el nuevo contrato incluye servicios de podología a domicilio y sesiones de estimulación cognitiva, con un máximo de 70 horas anuales para cada uno, que se suman a las prestaciones habituales de ayuda personal, tareas domésticas y soporte social.

La concejala de Bienestar Social, Núria Blanch, ha destacado que "con este nuevo contrato mejoramos la atención que reciben las personas mayores y dependientes del municipio, incorporando servicios que cuidan tanto del cuerpo como de la mente. El objetivo es ofrecer una atención integral que les permita vivir con dignidad y mantenerse en su entorno el máximo tiempo posible".

Cinco personas en el equipo

La empresa adjudicataria contará con un equipo formado por una directora de servicio, una coordinadora y tres auxiliares de ayuda a domicilio, que garantizarán un seguimiento personalizado de las personas usuarias y una gestión eficiente del servicio.

Núria Blanch ha subrayado que "el SAD es una pieza fundamental dentro del sistema de protección municipal, especialmente para las personas que no tienen reconocida la dependencia pero necesitan apoyo para las actividades básicas del día a día".

Con esta nueva adjudicación, Catarroja sigue reforzando las políticas de cuidado, atención y acompañamiento, priorizando la proximidad y la calidad del servicio como elementos clave de su modelo de bienestar social.