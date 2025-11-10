Torrent amplía al máximo legal las bonificaciones del IBI para apoyar a las familias numerosas

El Pleno del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado, por unanimidad, la actualización de su Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de adaptarla a la legislación estatal y a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, garantizando una gestión moderna, transparente y ajustada a derecho.

Esta actualización no supone ningún aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos, ya que el gobierno municipal mantiene el IBI en 2026, después de haberlo reducido durante dos años consecutivos, consolidando así una política fiscal responsable y sensible con las familias torrentinas.

"En Torrent seguimos cumpliendo lo que prometimos: no subir los impuestos. En los dos primeros años de mandato redujimos el IBI, y este año lo mantenemos, incluso en plena reconstrucción tras la dana. Ni un euro más saldrá de los bolsillos de los torrentinos", ha destacado la alcaldesa Amparo Folgado.

Una actualización legal y técnica

La modificación de la Ordenanza Fiscal tiene un carácter estrictamente técnico y jurídico, orientado a adecuar su contenido a las más recientes sentencias del Tribunal Supremo y a la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.

El nuevo texto del artículo 4 actualiza el régimen de exenciones para garantizar la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la norma, estableciendo que las entidades sin ánimo de lucro disfrutarán de la exención del IBI durante todo el periodo impositivo en que comuniquen su acogimiento al régimen fiscal especial, aunque esa comunicación se produzca con posterioridad al devengo del impuesto.

Apoyo a las familias numerosas

La modificación más significativa de la Ordenanza afecta al artículo 5.4, referido a la bonificación del IBI para familias numerosas. A partir de 2026, se elimina la diferenciación catastral del inmueble, aplicando el porcentaje máximo de bonificación a todas las familias numerosas de Torrent, tanto en la categoría general, el 40% (antes 20%) o especial, el 90% (antes 60%). Esta medida elimina las diferencias existentes en función del valor catastral de la vivienda y equipara los beneficios fiscales, al tope máximo, a todas las familias numerosas.

La concejala del Área de Hacienda, Sonia Roca, ha señalado que "esta modificación tiene un claro componente social: queremos que todas las familias numerosas tengan el máximo beneficio posible. En un momento de esfuerzo económico por la reconstrucción de Torrent, seguimos apostando por aliviar la carga fiscal de los hogares".

“Pese a la magnitud de las obras y la reconstrucción en marcha, el Ayuntamiento ha decidido mantener el IBI. Es una decisión responsable, que demuestra que gobernar bien no significa recaudar más, sino gestionar mejor”, ha subrayado la alcaldesa Amparo Folgado.

Acuerdos fiscales

Además de la actualización de la ordenanza del IBI, el Pleno del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado tres modificaciones fiscales más para 2026, todas ellas con carácter técnico y sin repercusión económica sobre los ciudadanos, reafirmando el compromiso del consistorio de no aumentar la presión fiscal y de mantener una gestión moderna y transparente.

La Ordenanza Fiscal de Vados se actualiza para mejorar la clasificación de los tipos de acceso y distinguir los vados industriales permanentes, temporales y en polígonos, garantizando un uso más equilibrado del espacio público y una gestión más justa, sin variar las tarifas.

La Ordenanza Fiscal de Procesos Selectivos adapta su redacción al Estatuto Básico del Empleado Público, mantiene intactas las tasas y aclara la documentación necesaria para beneficiarse de la exención del 100 % a personas desempleadas o con discapacidad, reforzando la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

Por su parte, la Ordenanza Fiscal de Expedición de Documentos Administrativos incorpora la gratuidad de los informes de accidentes de tráfico elaborados por la Policía Local, conforme a la Ley 5/2025, suprimiendo una tasa que ya no puede cobrarse legalmente.

En conjunto, estas tres modificaciones no suponen aumento de tasas ni creación de nuevas cargas tributarias, sino una actualización normativa que mejora la claridad, la equidad y la eficiencia de la gestión tributaria, asegurando que el dinero se siga quedando en los bolsillos de las familias torrentinas.

Unanimidad en el pleno

La aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales contó con el voto favorable por unanimidad del pleno, lo que para el equipo de gobierno "reafirma el modelo de ciudad que defiende el equipo de gobierno: un Torrent dinámico, con servicios en crecimiento y una presión fiscal contenida".

Esta política municipal se fomenta, según el ejecutivo, "el consumo local, el bienestar de las familias y la estabilidad económica del municipio".