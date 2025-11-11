Albuixech intensifica la limpieza de colectores e imbornales

El Ayuntamiento de Albuixech está llevando a cabo las labores de limpieza de imbornales y colectores de todo el término municipal en previsión de la temporada de lluvias. En total, se están limpiando los 14 kilómetros que conforman la red de colectores del municipio, además de realizarse actuaciones de mantenimiento en los imbornales para garantizar su buen estado. Estos trabajos están siendo ejecutados por Aguas de Valencia dentro del plan anual de mantenimiento preventivo.

El objetivo es conseguir que los conductos estén limpios y operativos para que la red de alcantarillado funcione al máximo rendimiento cuando se producen lluvias intensas, evitando posibles incidencias y favoreciendo una rápida evacuación de aguas pluviales.

La alcaldesa de Albuixech, Marta Ruiz Peris, ha destacado que “estos trabajos de mantenimiento son fundamentales para prevenir problemas derivados de lluvias intensas. Una red en buen estado es clave para asegurar el bienestar y tranquilidad de la ciudadanía, por lo que seguiremos trabajando de manera constante para garantizar su correcto funcionamiento”.

¿Cómo se llevan a cabo los trabajos?

El Ayuntamiento de Albuixech desarrolla de manera periódica estas labores de prevención y limpieza, que son esenciales para asegurar la correcta captación y evacuación del agua de lluvia. Para ello, se emplea un camión cuba autoaspirante que desprende y arrastra los sedimentos depositados en los colectores mediante agua a presión. Tras comprobar el flujo del caudal, se avanza al siguiente tramo hasta completar el recorrido previsto.

Los trabajos se realizan de forma coordinada tanto en los colectores como en los imbornales de cada sector, garantizando una actuación integral. Los residuos retirados son trasladados a los puntos correspondientes para su adecuada gestión.

Además, se emplea tecnología de inspección mediante cámara que permite verificar el estado de la red y asegurar la correcta ejecución de todas las actuaciones de mantenimiento.