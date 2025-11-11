Alfafar pide a València que limpie dos solares llenos de lodo de la dana en el linde

En l'Horta Sud los lindes entre pueblos muchas veces se diseminan. La barrancada del 29 de octubre lo evidenció, y sus efectos siguen muchas veces siendo compartidos. Es el caso de dos solares que aún están llenos de lodo y que perjudican a los vecinos que viven en la zona. El problema es que los vecinos afectados viven en Alfafar, pero los solares son de València, y por tanto el consistorio de l'Horta Sud no tiene competencia para actuar.

Se trata de un solar situado cerca de la calle Manuel Iranzo y otro que da a la zona de San Jorge, ambas calles pertenecen al término municipal de Alfafar, aunque se encuentran en el entorno de Sociópolis, que ya está dentro de la Torre, barrio de València.

Los solares están llenos de lodo pero se utilizan como aparcamiento. Esto hace que los coches estacionen ahí y al salir dejen una huella de barro y polvo por las calles. "Da igual las veces que se baldee la calle. Como no quiten el lodo del solar, siempre vamos a tener barro en la calle", decía uno de los vecinos.

Solar de la calle Manuel Iranzo. / S.C.

Una protesta que también se trasladó por un concejal de Vox al último pleno de Alfafar, donde exigió que se le debería dar un toque de atención al Ayuntamiento de València para conseguir que se limpiara el solar que está en su término. Así, asegura que hace unos días vinieron nueve operarios de Ayuntamiento de València, "pero solo retiraron cuatro bloques de hormigón que habían en la rampa de Manuel Iranzo. Y claro, si no se quita el barro, se creará como una arcilla que luego se expande por toda la calle y cuando se seca es polvo en suspensión que afecta a a los vecinos", señaló Carlos Calderón, a la par que pidió volver a baldear por esas calles.

Además de por la limpieza, una pareja de residentes de la zona, denuncia el mal estado del firme: "Tenemos miedo cada vez que pasa el autobús, hay muchos baches en la carretera", explican.

Reunión con el consistorio

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara (PP), afirmó que conocía la problemática y que de hecho ha pedido una reunión con el Ayuntamiento de València, bien con su alcaldesa Maria José Catalá, o con el concejal de Urbanismo, Carlos Mundina. "Hemos elevado una petición de reunión por eso solar, que ya era un problema antes de la dana, por el polvo llegaba a las calles Vicente Aleixandre y Ramón Lacreu Navarro, e incluso e el polvo llega a Gómez Ferrer, calle más alejada. Desde València siempre nos decían que era un solar privado y no podían actuar sobre él, pero parece que la situación ha cambiado, ya que esos solares están dentro de la línea de expropiación para poder hacer los parques verdes metropolitanos anunciados por el Consell, además de la posibilidad de establecer allí una balsa de laminación y un parking elevado" , explica el primer edil.

De momento el consistorio del Cap i Casal no ha contestado a la petición de reunión, donde además de tratar la limpieza de los solares, también quiere abordar las actuaciones para soluciones problemas que les unen, como es la del plan urgente para evitar que las vías del tren sigan actuando como un muro a su paso por el barrio de la Torre, presrntado por la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. Un plan que consiste en construir tanques de tormenta por parte de la CHJ, para desviar el agua acumulada hacia el nuevo cauce del Túria. Una opción que no comparte Alfafar: "Las balsas de laminación no sirven para nada. Así nos lo han dicho nuestros técnicos municipales. No pueden absorber grandes avenidas de agua como la que tuvimos el 29 de octubre", explicaba Adsuara.