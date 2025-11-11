El barrio de la Magdalena de Massamagrell, un espacio "hostil" para sus vecinos

Los vecinos y vecinas del barrio de la Magdalena en Massamagrell vuelven a denunciar al ayuntamiento la "inseguridad" e "insalubridad" que sufren en las calles diariamente. Reiteran que tienen que convivir diariamente con vehículos circulando a una velocidad excesiva, que aparcan e invaden las aceras y conducen coches sin matrícula.

Por otra parte, también denuncian que la suciedad que se acumula en los solares da lugar a plagas de ratas, que se suman a los gallos que hay en la vía pública. Todo lo anterior da lugar a una imagen "de abandono" de un barrio, lo que para los vecinos se traduce en "comodidad para llevar a cabo actos delictivos" en viviendas ocupadas.

No es la primera vez que los vecinos lamentan situaciones de riesgo y señalan la sensación de abandono que sienten por parte del ayuntamiento. En otras ocasiones han denunciado en este diario altercados con personas que ocupan adosados en esta zona así como actos ilegales y delictivos.

Una de las calles del barrio de la Magdalena en Massamagrell. / L-EMV

Esta vez, los vecinos han presentado por registro de entrada un escrito dirigido al alcalde, Paco Gómez (PSPV) en el que lamentan la "dejadez en la disciplina urbanística, la salubridad y el ornato público" así como la inseguridad que genera "la quiebra de confianza en los servicios públicos por incumplimiento de la normativa de tráfico, ocupaciones ilegales y más actos delictivos que son competencia de la administración local".

"La constante desidia municipal y la inseguridad ciudadana está enviando un mensaje de permisividad e impunidad a los elementos disruptivos, haciendo que estos individuos se sientan cada vez más cómodos, contribuyendo a que esta zona del barrio se convierta en un entorno cada vez más sórdido e inseguro", lamentan.

Más medios para la Policía Local

En este sentido, el vecindario de la Magdalena considera que el consistorio no está respondiendo a sus competencias de ordenamiento, control y disciplina del tráfico y piden "la activación de una disciplina urbanística para que se proceda de manera urgente e inmediata a ejecutar la limpieza y el vallado de todos los solares insalubres", así como una actuación "firme en tráfico y seguridad ciudadana".

En este sentido, acusan al consistorio de hacer "dejación de funciones" en la regulación del tráfico y la prevención de la seguridad ciudadana y exigen medios para la Policía Local de Massamagrell y patrullas de vigilancia en la zona en los horarios de riesgo, que consideran que son a las 14 horas y entre las 20 y las 22 horas.

Amenazas y peleas

Por otra parte, denuncian amenazas a los vecinos que han recriminado el aparcamiento en las aceras. "Nos han amenazado de muerte: "A ti te voy a pinchar, te voy a matar", aseguran que les han contestado los "disruptores" del barrio, tal como los denunciantes los definen. Asimismo, aseguran que han tenido que llamar a Emergencias tras recibir amenazas con cuchillos grandes en riñas entre hombres.

Actuación municipal

Por su parte, el alcalde del municipio, Paco Gómez, señala que entraron en el gobierno hace apenas cuatro meses y en este tiempo se han reunido varias veces con vecinos y vecinas. Además, destacan el trabajo hecho en cuanto a la limpieza vial y las plagas, pues realizaron varias fumigaciones intensas este verano.

Por otra parte, Gómez recuerda que la ordenanza municipal «no obliga a los propietarios a vallar el solar, solo a limpiarlo» y en esas está el consistorio, que ha enviado varios requerimientos a los propietarios. Asimismo, defiende el primer edil, «todos los días en el parte de servicio policial está transitar esta zona del barrio», tanto es así, añade, que en alguna ocasión ha habido algún altercado con la policía presente. «Somos conscientes de la indignación vecinal», concluyeGómez, que adelanta que abordarán este tema en una reunión el próximo viernes. n