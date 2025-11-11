El Club de Atletismo alerta que Torrent no podrá albergar competiciones oficiales

Sigue el lío entre el Ayuntamiento de Torrent y el Club de Atletismo por el uso de las pistas deportivas de Parc Centraly la instalación de postes para la práctica del rugby, medida que rechaza la entidad atlética. De hecho, una moción presentada por el PSOE reclamando que no se ejecute dicha instalación salió adelante con los votos de socialistas, Compromís y el concejal no adscrito.

Al final del pleno, tomó la palabra Rosario Penella, exatleta del CAT y madre de dos pequeños deportistas, para alertar del “peligro” que supone que atletas y jugadores de rugby compartan espacio. “Reclamamos espacio y seguridad” y afirmó que con los nuevos postes (abatibles) “habrá peligrosidad”, para unos y otros, ya que señaló que los boquetes que el peso o el martillo causan en el cesped puede provocar lesiones en el jugadores de rugby. También que un balón ovalado impacte en un atleta cuando está a punto de saltar la pértiga.

“No tenemos nada en contra del rugbye”, afirmó Penella, pero “somos un club con cerca de 400 jugadores” y se va a facilitar “unas instalaciones para clubes que vendrán de fuera”, reprochó, al tiempo que alertó que la instalación de los postes y la homologación del recinto para la práctica del rugby “provocarán que la pista de Parc Central, una de las más modernas de la C. Valenciana, quede inhabilitada para albergar campeonatos de atletismo”, como sucedió hace dos años. En este sentido, Penella recordó que “esta cohabitación de ambas disciplinas ya ha sido planteada en otras ciudades y no ha funcionado es incompatible”, aseguró, para rematar que “van a modificar una de las mejores pistas a favor de otros equipos de fuera”.

Las explicaciones del consistorio

Por su parte, el consistorio y la Fundación Deportiva Municipal (FDM) aseguran que no se ha producido ninguna modificación en la planificación habitual de los usos deportivos, entrenamientos ni competiciones. "Los horarios y actividades continúan siendo los mismos que en temporadas anteriores, manteniéndose la coordinación y el apoyo institucional a todos los clubes y disciplinas que hacen uso de las instalaciones municipales", señalan. En este sentido, la concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha subrayado que “los clubes de Torrent pueden estar tranquilos, sus horarios y entrenamientos se mantienen exactamente igual que siempre. No hay ningún cambio en la organización deportiva ni se ha reducido el tiempo de uso de las instalaciones”. Asimismo, Lerma ha destacado el diálogo constante entre el Ayuntamiento, la FDM y los clubes deportivos: “Estamos en permanente contacto con todas las entidades deportivas, escuchando sus necesidades y trabajando juntos para garantizar el mejor servicio posible. La colaboración con nuestros clubes es esencial para seguir fomentando el deporte base y de competición en Torrent”.