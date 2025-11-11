Compromís denuncia la tala masiva de pinos en La Canyada de Paterna

Compromís per Paterna ha denunciado que el gobierno socialista "ha decidido cambiar la fisonomía paisajística de La Canyada a golpe de sierra mecánica". En concreto, alertan, "serán 52 pinos de gran tamaño y edad avanzada, además de un número indeterminado de yucas", los que desaparecerán del mapa para dar paso al Proyecto Básico y de Ejecución Vía Pública 2025 fase I La Canyada, que "afectará calles tan emblemáticas como la Calle 29, Montecanyada, la rotonda del Pla del Pou o la Calle 200".

Lo más sorprendente, según la portavoz de Compromís, Carmen Gayá, es que “ninguno de los árboles será talado por enfermedad, peligro estructural o muerte vegetal. Los informes municipales hablan de daños sobre las infraestructuras viarias y seguridad. Justificaciones que, según la formación valencianista, llegan después de décadas de convivencia pacífica entre árboles, aceras y vecinos”.

“Parece que ahora los pinos, que llevan más años que muchos concejales y concejalas del PSOE viendo crecer La Canyada, se han vuelto de repente enemigos del progreso. Quizás es que hacen demasiada sombra y no dejan lucir bastante el asfalto nuevo”, ha ironizado la portavoz de Compromís per Paterna.

Carmen Gayá ha manifestado que “si las aceras no se han diseñado para garantizar la convivencia con los árboles es que no son las adecuadas para el barrio de La Canyada, ya hace muchos años que reivindicamos que el urbanismo en el barrio tiene que adaptarse a la naturaleza ya existente y no a la comodidad y falta de ganas de trabajar de los concejales socialistas”

“Esperamos que el gobierno socialista garantice la convivencia de los árboles y cambie el proyecto para respetar el arbolado existente. No queremos La Canyada convertida en un desierto urbano con árboles de decorado. La naturaleza no es un mobiliario que se compra en el catálogo de jardinería”, ha añadido para concluir Carmen Gayá.