Compromís exige aclarar las responsabilidades en la gestión de la emergencia en las viviendas tuteladas con víctimas de Picanya

El Grupo Parlamentario Compromís en Les Corts exige aclarar las responsabilidades en la gestión de la emergencia en las casas tuteleadas para mayores de Picanya donde fallecieron personas tras quedarse atrapadsadas por el agua, mientras que otras pudieron aislarse ne el tejhado y permanecieron hras alklí arriba hasta qu epudieron ser rescatadas. Algo que desveló una de las propias afectadas, Amparo, que tras no poder contactar con el 112 llamó en directo a A Punt para pedir ayuda, que registró este momento crítico que trascendió a nivel nacional.

Compromís ha reuqeriodinformaicón en dos niveles: en Les Cortes, donde la la diputada Nathalie Torres ha registrado hace unas semanas una solicitud de documentación para obtener todas las comunicaciones oficiales realizadas por la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda con el centro de viviendas tuteladas de Picanya durante el 29 de octubre de 2024, así como información detallada sobre el número de víctimas y las actuaciones posteriores.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la transparencia en la gestión de la emergencia y se encuentra actualmente en curso de tramitación.

La formación considera que la Generalitat tiene que ofrecer una explicación completa sobre las decisiones tomadas y qué instrucciones se trasladaron al centro antes y durante la dana.

Y otro a nivellocal, donde Compromís Picanya ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de este jueves 13 de noviembre para instar la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la EVHA a remitir toda la documentación sobre la titularidad y gestión del centro;a llevar copia de los planes de autoprotección, protocolos de evacuación y medidas de prevención ante el riesgo de inundación; detallar la situación actual de las personas residentes y la atención social recibida después de la tragedia y explicar el funcionamiento del servicio de teleasistencia y su coordinación con emergencias.

Las casas tuteladas tras la dana. / Compromís

Compromís considera que, como ayuntamiento, es esencial disponer de esta información para aclarar todas las responsabilidades en la evacuación del centro y para garantizar que nunca más se repita una situación como la vivida el 29 de octubre de 2024: “El Ayuntamiento tiene que ponerse del lado de los familiares de las víctimas y ejercer el derecho y el deber a saber qué pasó y a exigir explicaciones claras. Queremos transparencia, responsabilidad y garantías de seguridad para las personas mayores o dependientes que viven en equipaciones públicas”, ha afirmado Gil.

Un centro ubicado en zona de alto riesgo de inundación

El centro de viviendas tuteladas del C/Zenòbia Camprubí es de titularidad de la Generalitat Valenciana a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

Según el Patricova, el complejo se encuentra en una zona catalogada de riesgo alto de inundación, y además figura como punto crítico en el Plan Municipal ante el riesgo de inundaciones de Picanya. La instalación se encuentra ubicada en una zona residencial alejada del casco urbano, de actual desarrollo urbanístico y a unos pocos metros del Barranco del Poyo.

Por eso, Compromís reclama que la EVHA y la Consellería expliquen qué actuaciones preventivas se llevaron a cabo antes de la dana, si existía un plan de evacuación o autoprotección activo, y por qué no se evacuó todo el complejo.

Según la información recopilada por Compromís, el Centro de Día —situado en el mismo edificio— fue evacuado entre las 15 y las 16 horas, pero las personas residentes en las viviendas tuteladas quedaron dentro del edificio sin asistencia. De hecho, a las 22:09 horas se registró la llamada de auxilio de Amparo a Àpunt radio, al caer el teléfono del 112. Una vecina del centro que pedía ayuda desesperadamente porque los residentes llevaban más de cuatro horas refugiados en un tejado esperando sin que ningún servicio de emergencia acudiera.

Además, Compromís pide que se investigue internamente el funcionamiento del servicio de teleasistencia durante aquella jornada, dado que muchas de las personas residentes dependían de este sistema para recibir ayuda o avisos de emergencia. El grupo considera fundamental saber si el servicio funcionó correctamente, si se emitieron alertas, y por qué no se coordinaron con los equipos de emergencia.

“Hablamos de una equipación pública destinada a personas mayores y dependientes, ubicado en una zona reconocida como inundable. Es inconcebible que no se activaran los protocolos de evacuación y que el sistema de teleasistencia no garantizara su seguridad. Hace falta que la Generalitat asuma su responsabilidad”, ha declarado Guillem Gil, portavoz de Compromís Picanya.