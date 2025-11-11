Copa del Rey: El Torrent se medirá al Betis

Más de 35 años después, un equipo de la primera división española pisará el estadio Sant Gregori para medirse al Torrent CF. Será el Real Betis quien visite al conjunto taronja en la segunda ronda de la Copa del Rey, eliminatoria que se disputará a partido único en la primera semana de diciembre. En el sorteo, los torrentinos podían haber quedado emparejados con Valencia, Levante, Villarreal, Getafe o Sevilla.

El emparejamiento del Torrent con el Betis ha caído como una bomba en el seno de la entidad torrentina, ya que les permitirá jugar de tú a tú contra un conjunto de la máxima categoría del fútbol español, y que actualmente juega la Europa League, así como lograr un buen pellizco con la taquilla.

El Torrent CF eliminó en la primera roda al Juventud Torremolinos CF por 3-1, con goles de Caballero (2) y Lois. Con la visita del Betis los más viejos del lugar rememorarán aquel Torrent – Racing de Santander de la tercera ronda de la Copa del Rey disputado en el Sant Gregori el 20 de noviembre de 1990. El conjunto santanderino, dirigido por el mítico Felines, se impuso con claridad a los torrentinos de Paco Real (que entonces militaban en la extinta Segunda B) por 0-3, con tantos de Esteban Torre y Pedraza (2). El estadio taronja presentó una gran entrada, fruto del empate sin goles cosechado en el Sardinero en el partido de ida.

Obras en el Sant Gregori

Ahora, y a partido único, el Torrent CF quiere hacer historia y meterse en tercera ronda. Y quiere hacerlo en su estadio, actualmente inmerso obras de mejora y modernización, y obligan a que el conjunto taronja tenga que emigrar este domingo al Estadio Municipal Miguel Monleón de Picassent para disputar el próximo partido correspondiente a la jornada de liga frente al Atlético Baleares, equipo que también sigue vivo en la Copa del Rey y que se medirá al RCD Espanyol.

El Sant Gregori, en una imagen de este martes / L-EMV

Desde la entidad torrentina explican que en estos momentos están los rollos de césped ya en el estadio para su instalación. El club no esconde que estas obras deberían haberse realizado en verano y que ahora los plazos son justos y que cualquier contratiempo en los trabajos podría provocar que la eliminatoria ante el Betis no pudiera disputarse en Torrent y buscar un estadio alternativo.