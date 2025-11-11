"Fem que passe", el primer mensaje de la candidata Trini Castelló a los socialistas de Torrent

“Fem que passe”. Con estas palabras, Trini Castelló ha dirigido a la militancia, su primer mensaje como candidata a la Secretaría General del PSPVPSOE de Torrent, un proyecto que nace desde la "convicción profunda de que el partido necesita volver a creer en sí mismo, avanzar con unidad y coraje, y ganar el futuro que Torrent y su gente merecen", afirman desde la candidatura en un comunicado.

“Fem que passe. Hagámoslo posible, entre todas y todos. Porque solo si la militancia vuelve a creer, podremos avanzar; y solo avanzando juntos, volveremos a ganar”, ha afirmado Castelló. La candidata ha subrayado que su candidatura "pretende construir un partido más atrevido", y ser un aliado firme de Diana Morant para que sea la próxima presidenta de la Generalitat. “Torrent debe volver a ser motor de ilusión, coherencia y ejemplo de buen gobierno. Y eso empieza aquí, desde una militancia viva, activa y comprometida con los valores que nos han hecho merecer la confianza mayoritaria de la ciudadania en numerosas ocasiones”, ha señalado.

Castelló ha anunciado además que su propuesta incorpora una ejecutiva modernizada, útil y conectada con las necesidades reales de la ciudadanía. Así incluirá una Secretaría de Vivienda, para abordar el principal problema que hoy afecta a familias y jóvenes; una Secretaría de Innovación, Talento y Emprendedurismo, que buscará reconectar al partido con la juventud y ser un partido de vanguardia; y una secretaría de Emergencias y Cambio Climático, consciente de que el futuro se construye desde la sostenibilidad, la resiliencia y la defensa activa de nuestro entorno. "Pretendo que esta ejecutiva, mire a los ojos a la gente, escuche, entienda sus problemas y actúe. Un partido que ha de inspirar confianza y ser ejemplo de honestidad, trabajo y compromiso con Torrent”, ha concluido Castelló.