La Fundación José Mª Haro cuenta con un nuevo centro de formación para el empleo en Torrent

Torrent se prepara para la inauguración del Centro de Formación para el Empleo “José Mª Haro y Buen Consejo”, ubicado en la calle San Cayetano, 32, el próximo miércoles 12 de noviembre. La jornada contará con dos actos principales: una jornada de puertas abiertas por la mañana y la bendición del centro por la tarde.

La jornada de puertas abiertas, dirigida a equipos de Cáritas parroquiales de Torrent, personal de Cáritas Valencia, entidades sociales y centros municipales de servicios sociales y de empleo, tendrá lugar de 10:00 a 13:00 horas. Durante la visita se mostrarán las instalaciones del centro y se presentará la labor de la Fundación José Mª Haro en materia de formación para el empleo. Para facilitar la asistencia, se han establecido dos turnos de visita: 10:00 y 12:00 horas. El programa incluye acogida y bienvenida, presentación de la actividad de la Fundación y visita al centro.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la bendición del centro por parte del Arzobispo de Valencia, D. Enrique Benavent. Al acto asistirán socios de la Fundación José Mª Haro, representantes de Cáritas, párrocos de Torrent, la alcaldesa Amparo Folgado, miembros del equipo de gobierno y empresas colaboradoras. La presidenta de la Fundación, Aurora Aranda, dará la bienvenida y presentará la labor de la entidad, seguida de una visita guiada por las instalaciones. Antes de la bendición, se presentarán testimonios de voluntarios y un video que refleja la actividad de la Fundación.

La Fundación José Mª Haro Intra, constituida en 2004, una entidad privada sin ánimo de lucro de Caritas Diocesana de Valencia. Su misión es promover la formación para el empleo y la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, así como fomentar la economía social y la sostenibilidad ambiental. Además del centro de Torrent, la Fundación cuenta con otros centros de formación en el Barrio del Cristo y Mare Déu dels Desamparats en El Vedat, así como la empresa de inserción Arropa Valencia SLU en Quart de Poblet, Gandía y Alcoy.

Con este centro en la capital de l’Horta Sud, la Fundación refuerza su compromiso de ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo a quienes más lo necesitan, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y económico de la región.