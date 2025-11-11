Llenazo en el primer concierto de música festera en Massanassa
La Banda del CIMM y la Intercomparsa de Moros y Cristianos protagonizan una jornada que combina música, tradición y una exposición de trajes y fotografías
Massanassa vivió este fin de semana una jornada marcada por la tradición y el espíritu festero con la celebración del primer Concierto de Música Fiestera de Marchas Moras y Cristianas, organizado por la Intercomparsa de Moros y Cristianos de Massanassa. El acto, celebrado en la Plaza de les Escoles Velles, congregó a numerosas personas vecinas que llenaron el espacio y respondieron con entusiasmo a esta primera edición.
La Banda del Centro Instructivo y Musical de Massanassa (CIMM) ofreció un completo recorrido por las marchas moras y cristianas más representativas, trasladando al público al imaginario festivo valenciano y demostrando el alto nivel musical de la agrupación.
El evento incluyó, además, una exposición de fotografías y trajes, donde se puso en valor el trabajo, la riqueza estética y el simbolismo que caracterizan a una de las fiestas más emblemáticas de la Comunitat Valenciana.
El alcalde de Massanassa, Paco Comes, destacó la relevancia de esta cita cultural: "Este primer concierto supone un paso adelante en la consolidación de la cultura festera en nuestro municipio. La respuesta del público demuestra que Massanassa tiene un fuerte arraigo a sus tradiciones y que iniciativas como esta contribuyen a fortalecer nuestra identidad colectiva".
La jornada cerró con una valoración muy positiva por parte de la organización y del público, que expresó su deseo de que esta nueva cita musical tenga continuidad en los próximos años.
