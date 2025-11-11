Protesta ante el alcalde por el limbo de las clases deportivas para adultos en Godella

Decenas de vecinos y vecinas se plantaron ayer en el Ayuntamiento de Godella para protestar porque a noviembre, todavía no han comenzado las clases deportivas para personas adultas por falta de instructores. «Desde el 8 de septiembre más de 200 personas esperan que comiencen sus actividades de gimnasia de mantenimiento, pilates, yoga, taichi o musculación que tan necesarias son para su bienestar y salud», lamentan en un comunicado los afectados.

En este sentido, lamentan el «despido» de algunas monitoras que llevaban «décadas» trabajando en el pueblo. «La primera acción ante la falta de información y despido de las monitoras que tenían 20 años de trabajo profesional inmejorable, fue solicitar por registro de entrada, la subsanación de este trato injusto y las fechas de iniciación de los cursos. La respuesta fue inconcreta. Tampoco nos citó la concejala cuando se comprometió que lo haría».

Por otra parte, critican que «el proceso de estabilización de los monitores tenía que haber finalizado en diciembre del 2024, una selección temporal que no se ha realizado, a lo que se suma una falta de información total». Estos dos hechos fueron los detonantes de que se pidiera una reunión con el alcalde, José María Musoles (PP) y la concejala de Deporte, Delfina Alfonso que tuvo lugar el pasado 27 de octubre.

En ese encuentro, más de 70 personas presentes, expresaron su malestar y enfado ante la que consideran una «desastrosa gestión», pues «es la primera vez en décadas que no comienzan las clases en la fecha señalada». El alcalde informó de que estas comenzarían el 10 de noviembre. Sin embargo, este 11 de noviembre «seguimos sin información». Por su parte, el alcalde puso como fecha el final de esta semana, algo que los adultos presentes cuestionaron. Por eso, volverán a ir el martes que viene.