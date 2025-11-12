Catarroja refuerza su apuesta por la formación en prevención de emergencias de la mano de la UPV
Un equipo multidisciplinar presenta a la comunidad educativa el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Catarroja ha acogido una jornada de formación dirigida a los miembros de la comunidad educativa sobre el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM-IN) en centros educativos de todos los niveles.
La sesión ha sido impartida por un equipo multidisciplinar coordinado por la UPV y formado por Carmen Grau Vila, Investigadora de la Universidad de Waseda (Japón); Yaiza Pérez, Dra. en Ciencias Sociales; José Sergio Palencia, Dr. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; y Miguel Ángel Eguibar, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
El estudio identifica debilidades y enumera las acciones a adoptar para estar preparados ante una inundación. “Existen simulacros de incendio, pero no de inundación”, señalaron los expertos. Por ello, se proponen las siguientes medidas: una formación anual al profesorado, un protocolo de comunicación oficial, simulacros frecuentes con estudiantes y al menos uno anual con las familias, y un listado de los alumnos más vulnerables. Está previsto que los docentes puedan hacer aportaciones a este estudio, tras lo cual se dará por definitivo ante el Ayuntamiento.
En el PAM-IN se establecen la organización y procedimientos para proteger a la población ante emergencias de inundaciones y recoge los recursos, las zonas de riesgo, rutas de evacuación y procedimientos ante la alerta. El objetivo, según los investigadores, es garantizar la máxima protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y la operatividad de los medios y recursos, municipales y privados, para hacer frente a la emergencia. Se trata de un plan obligatorio para los municipios con nivel de riesgo de inundación alto y medio, como es el caso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi