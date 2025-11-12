Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catarroja refuerza su apuesta por la formación en prevención de emergencias de la mano de la UPV

Un equipo multidisciplinar presenta a la comunidad educativa el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones

Jornada informativa para los centros educativos de Catarroja.

Jornada informativa para los centros educativos de Catarroja. / A.C.

Redacción Levante-EMV

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Catarroja ha acogido una jornada de formación dirigida a los miembros de la comunidad educativa sobre el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM-IN) en centros educativos de todos los niveles.

La sesión ha sido impartida por un equipo multidisciplinar coordinado por la UPV y formado por Carmen Grau Vila, Investigadora de la Universidad de Waseda (Japón); Yaiza Pérez, Dra. en Ciencias Sociales; José Sergio Palencia, Dr. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; y Miguel Ángel Eguibar, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

El estudio identifica debilidades y enumera las acciones a adoptar para estar preparados ante una inundación. “Existen simulacros de incendio, pero no de inundación”, señalaron los expertos. Por ello, se proponen las siguientes medidas: una formación anual al profesorado, un protocolo de comunicación oficial, simulacros frecuentes con estudiantes y al menos uno anual con las familias, y un listado de los alumnos más vulnerables. Está previsto que los docentes puedan hacer aportaciones a este estudio, tras lo cual se dará por definitivo ante el Ayuntamiento.

En el PAM-IN se establecen la organización y procedimientos para proteger a la población ante emergencias de inundaciones y recoge los recursos, las zonas de riesgo, rutas de evacuación y procedimientos ante la alerta. El objetivo, según los investigadores, es garantizar la máxima protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y la operatividad de los medios y recursos, municipales y privados, para hacer frente a la emergencia. Se trata de un plan obligatorio para los municipios con nivel de riesgo de inundación alto y medio, como es el caso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
  2. Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
  3. Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
  4. El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
  5. El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
  6. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  7. Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
  8. La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi

La igualdad, un trabajo incesante de hace más de 30 años

La igualdad, un trabajo incesante de hace más de 30 años

Abascal eleva el precio para investir a Pérez Llorca y pide construir "presas y diques"

Abascal eleva el precio para investir a Pérez Llorca y pide construir "presas y diques"

Sanidad y las comunidades acuerdan compartir los datos básicos de los cribados de cáncer

Sanidad y las comunidades acuerdan compartir los datos básicos de los cribados de cáncer

Xàtiva comienza las obras de mejora de cinco parques infantiles

Xàtiva comienza las obras de mejora de cinco parques infantiles

“Las manos que legislan también pueden salvar vidas”

“Las manos que legislan también pueden salvar vidas”

El ayuntamiento de Vallada confía en Leckman Urbanistas para "reactivar" el parque empresarial ValPark

El ayuntamiento de Vallada confía en Leckman Urbanistas para "reactivar" el parque empresarial ValPark

El Campus de Gandia crea un Consejo Consultivo con administraciones, empresas y sociedad civil

El Campus de Gandia crea un Consejo Consultivo con administraciones, empresas y sociedad civil
Tracking Pixel Contents