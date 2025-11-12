Charlas de la Policía Local contra el acoso escolar en Paiporta

La unidad TEMIS de la Policía Local de Paiporta, especializada en la atención a mujeres y menores víctimas de violencia, ha puesto en marcha un nuevo ciclo de charlas educativas sobre el acoso escolar (bullying) dirigidas al alumnado de los centros educativos del municipio.

El programa, que se desarrollará a lo largo del curso 2025-2026, tiene como objetivo prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones de acoso en el ámbito escolar. La primera sesión se ha llevado a cabo en el CEIP Jaume I, donde los y las agentes de Temis han trabajado con el alumnado los conceptos básicos del acoso, así como las consecuencias emocionales y sociales que puede tener tanto para quien lo sufre como para quien lo ejerce.

Durante la sesión, se ha puesto especial énfasis en el papel del observador o espectador, que a menudo presencia las situaciones de acoso sin intervenir. Los agentes han recordado la importancia de romper el silencio, informar a las personas adultas de referencia y dar la voz de alarma, como paso fundamental para detener el acoso y proteger a las víctimas.

El programa impulsado por la unidad TEMIS combina la prevención educativa y la intervención temprana, con un enfoque cercano y adaptado a la edad del alumnado. Las charlas buscan fomentar la empatía, el respeto y la convivencia positiva en el entorno escolar, promoviendo una cultura de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o discriminación.

Esta iniciativa forma parte del trabajo transversal entre las concejalías de Educación y de Policía Local, que colaboran estrechamente para garantizar entornos escolares seguros y saludables. La coordinación entre ambos departamentos permite reforzar la prevención desde los distintos ámbitos educativo, social y policial, y ofrecer una respuesta integral ante cualquier indicio de violencia o conflicto en los centros educativos.