El colegio público de Albalat lleva dos meses sin docente de inglés y plástica

El CEIP El Castell de Albalat dels Sorells ha empezado el curso con falta de profesores. Una situación que las familias denunciaron al Síndic de Greuges. Tras este requerimiento, todavía faltan docentes y el alumnado lleva dos meses de curso sin clases de inglés y plástica (esta última disciplina se imparte en este idioma anglófono). Las dos figuras que faltaban, profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y media jornada de Audición y Lenguaje (AL) se han cubierto este lunes, 10 de noviembre.

La asociación de familias (AFA) de este colegio público denuncia que la ausencia de las figuras del claustro vulnera el derecho de la infancia a una educación pública, de calidad, equitativa e inclusiva.

Concretamente, en una carta remitida al Síndic de Greuges, consideran que esta ausencia de estas disciplinas, "continúa dejando el centro en una situación muy grave, especialmente en lo que corresponde a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a la aula UECO (que es la que se encarga de la atención especializada a estudiantes con necesidades educativas específicas), que actualmente dispone de recursos mínimos y claramente insuficientes" lamentan desde la AFA. Ahora, en noviembre, por fin se han cubierto los puestos de PT y AL.

Falta una profesora de inglés

La figura de profesora de inglés que falta por cubrir es una compensación de horas de cargo directivo y actualmente, quien está supliendo este puesto es una auxiliar de conversación nativa que tienen en el centro por un proyecto del ministerio. Con todo, plástica, que es una asignatura que se da en inglés, tampoco tiene la figura titular de referencia, según informan desde el centro.

El colegio envió un informe de necesidades a principio de curso y todavía no han obtenido respuesta. Esto lo que genera es "erosión al sistema público educativo", lamentan desde el centro. Por el momento, suplen al docente con habilitaciones de otros docentes que tienen el B2 de inglés, pero la falta de personal hace que sea imposible poner en marcha proyectos innovadores.

Las familias denuncian que la falta de cobertura de las plazas no puede deberse a "una simple cuestión organizativa o temporal", ya que afecta directamente a un derecho fundamental a la educación y el bienestar emocional y social del alumnado más vulnerable. Además, señalan, "esta falta de figuras provoca una sobrecarga al profesorado y un contexto de inseguridad y desprotección para las familias".

La situación que denuncian las familias de Albalat dels Sorells no es aislada. Y es que desde el inicio del curso escolar sindicatos, asociaciones y centros enteros llevan denunciando la falta de profesorado en distintos colegios a la Conselleria de Educación. Especificamente, el caso de la falta de profesores en las aulas UECO es un problema generalizado en el sistema educativo público valenciano.