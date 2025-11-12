Compromís reclama diálogo para fijar unos niveles sonoros consensuados en Paterna

Compromís per Paterna ha criticado la última decisión del alcalde Juan Antonio Sagredo, quien ha publicado un decreto que fija el nivel sonoro para las sedes festeras en 70 decibelios. La formación considera que se trata “de una nueva muestra de improvisación”, puesto que la medida se ha tomado "sin ninguna valoración técnica, sin consenso con el tejido asociativo ni con el vecindario y contraviene la regulación vigente en la C. Valenciana", afirman.

El concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha lamentado que Sagredo "vuelve a gobernar de espaldas al pueblo, imponiendo por decreto medidas que nadie ha pedido y que solo generan indefensión, tanto al mundo festero como al vecindario. 70 decibelios es un límite tan bajo que ni siquiera permite una conversación normal, cinco personas hablando ya lo superan, de forma que es completamente irreal e inasumible para las asociaciones”.

“No se puede gobernar a base de ocurrencias y decretos improvisados, Lo que hace falta es un proceso limpio, transparente y participativo, con estudios técnicos serios y con la implicación de todas las partes afectadas: asociaciones culturales, festeras y vecinales”, ha afirmado el concejal.

Desde Compromís per Paterna denuncian que esta "es una más" de una serie de "improvisaciones" del equipo de gobierno socialista. “Primero se impusieron limitadores acústicos sin una ordenanza local que lo regulara, después, ante la protesta de las asociaciones, Sagredo prometió una subvención de 500 euros para cubrir el coste de los limitadores, que a día de hoy nadie sabe cuáles son ni como se tienen que instalar, y ahora, para rematarlo, aprueba por decreto unos niveles sonoros que contradicen la normativa municipal y autonómica”, ha explicado Martí.

Malestar y confusión

“El resultado es el peor posible, ni el vecindario sabe qué hacer, ni las asociaciones saben a qué normativa acogerse. Esta manera de gobernar solo genera malestar y confusión”, ha insistido. Desde Compromís per Paterna proponemos abrir un proceso de trabajo y participación ciudadana para establecer las bases de una convivencia equilibrada y respetuosa”. Según Martí, “la solución es hablar, escuchar y consensuar. Solo así se podrá redactar una ordenanza de convivencia que cuente con el apoyo de toda la sociedad paternera y que sea realista y aplicable”.

“No es normal fijar por decreto unos niveles sonoros imposibles de cumplir. Si queremos evitar conflictos entre el mundo festero y el vecindario, tenemos que hacerlo desde el diálogo y el sentido común, no desde la imposición”, añade para concluir el concejal de Compromís.