Dieciocho millones para retirar 80.000 toneladas de escombros en Paiporta, la mitad de toda la zona afectada

"Era justo empezar en Paiporta, no solo por la gran cantidad de escombros sino por estar al lado de un instituto y una zona residencial a los que ocasionaba muchos problemas", así ha "inaugurado" el conseller de Medioambiente, Vicente Martínez Mus los trabajos de retirada de escombros de la dana en el gran vertedero situado en Paiporta junto al IES La Sènia y el campo de fútbol El Terrer. Comienza el fin del calvario para muchos vecinos que como ya denunciaron a Levante EMV este pasado mes de agosto, no podían abrir ventanas por el polvo, el mal olor y las plagas de insectos y roedores de la zona.

No es para menos. Un total de 80.000 toneladas de residuos se acumulaban en el vertedero de escombros más grandes de todos la zona afectada. Solo Paiporta acumula la mitad de escombros del medio centenar de vertederos que también la Generalitat Valenciana va a vaciar. Para Paiporta, el Consell ha destinado un total de 18 millones, de los casi 40 previstos en total, y el tiempo de ejecución por la empresa Tecma, encargada de la retirada, está previsto en unos cuatro meses.

La zona de vertedero de Paiporta, llena de escombros. / L-EMV

"Se prevé que para marzo ya se hayan retirado las más de 120.000 toneladas acumuladas en los vertederos de 19 municipios afectados, gracias a contratos de mercancías realizados con varias empresas", explica Mus.

El otro gran reto es conseguir que no se tiren más escombros. Tarea dificil. Mientras que el conseller se encontraba visitando la zona, una furgoneta visiblemente cargada ya intentaba adentrarse en la parcela y solo le paró ver la presencia de medios de comunicación . "Se ha colocado un vallado perimetral y la empresa va a instalar cámaras de videovigilancia y seguridad privada. Ellos son los primeros interesados en que no hayan más escombros", explica.

Futuro pabellón deportivo

Una vez limpiado el solar, el Ayuntamiento de Paiporta ya poda darle el uso para el que estaba destinado antes de que la dana postergarse todos los proyectos: "Esto es suelo deportivo y aquí se había proyectado levantar un pabellón deportivo que por fin podremos retomar", apuntaba Marián Val, vicealcaldesa de Paiporta, para quien esta retirada de escombros "supone iniciar la primera parte de la recosntrucción,ya podemos decir que se ha limpiado en municipio de restos , pero sobre todo nos alegramos de la retirada de escombros porque ya se estaba ocasionando un problema de salubridad al estar cerca de colegios y viviendas", concluye.