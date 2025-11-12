La Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas celebra una jornada cultural en Burjassot

La Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas organizó esta semana una jornada cultural que tuvo lugar en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado de Burjassot. En el marco de una jornada de cultura, música, aprendizaje y gastronomía, tuvo lugar la inauguración del mural "El viaje de la vida", en el patio del CEIP Fernando de los Ríos, con la participación del alumnado.

La autora del mural, Clara Gil, explicó al alumnado del Fernando de los Ríos la esencia del mismoque, desde ahora, ilustra uno de los muros del patio de juegos del centro educativo. Atendiendo a sus propias palabras, el mural simboliza un gran viaje por el planeta Tierra, un hogar común que es necesario cuidar; el vehículo parta viajar es un barco de papel, símbolo de la infancia, los sueños y la imaginación.

Y en la maleta para realizar ese viaje caben muchas cosas: los libros, como símbolo de la importancia del aprendizaje y la cultura para la vida; la bandera del pueblo gitano, como símbolo de historia y libertad y un amanecer sobre un campo de flores, como representación de la diversidad.

Estuvieron presentes en el acto de inauguración el alcalde de Burjassot, Rafa García; la concejala de Educación y Servicios Sociales, Manuela Carrero; el concejal responsable del área de Bienestar Social, Juan Gabriel Sánchez; el concejal de Servicios Municipales, Manuel Pérez Menero, junto con José Alfredo Maya Mayta, presidente de la Federación Maranatha y la directora del CEIP Fernando de los Ríos, Inma Badia.

Inscripciones de la Volta a Peu contra la Violencia de Género

En segundo lugar, cabe destacar que el consistorio ya ha abierto las inscripciones gratuitas de la XV Volta a Peu contra la Violencia de Género que se celebrará el domingo 30 de noviembre a las 11.00 horas llenará de marchadores, de familias, de niñas y de niños, de jóvenes, en definitiva, de toda la sociedad de Burjassot implicada en la erradicación de este tipo de violencia contra la mujer. Las inscripciones, con un límite de 800 participantes, pueden realizarse pinchando aquí hasta el próximo martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La recogida de dorsales y el obsequio que se entregará por participar en la Volta Peu se realizará el mismo día de la prueba, de 9.00 a 10.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento, punto de salida de la marcha reivindicativa que tendrá un recorrido de 4 km.

Teatro y danza en la Granja para todos los públicos

Por otra parte, el parque de La Granja de Burjassot se convertirá nuevamente en un gran escenario al aire libre el próximo domingo 16 de noviembre, con dos originales propuestas de danza y teatro de calle, dirigidas a todos los públicos. La cita con la cultura comenzará a las 12:00 horas, con entrada gratuita.

La primera propuesta llega de la mano de la compañía Zum-Zum Teatre, que presentará Hippos, un divertido y sorprendente espectáculo de danza y humor visual, creado por Quim Bigas y Ramon Molins y protagonizado por unos enormes hipopótamos azules que, a través del movimiento, invitan a reflexionar sobre los estereotipos, las apariencias o el concepto de identidad.

A continuación, a las 12:20 horas, la compañía Scura Splats llenará el escenario de La Granja de color, música y fantasía con Macroscopi. Se trata de una pieza de teatro de calle que combina gigantes estructuras hinchables con efectos visuales y la participación del público para crear una experiencia mágica, en la que el mundo de los insectos se ve y se percibe a una escala muy superior que la real. Así, animales tan pequeños como los caracoles, las mariquitas, los ciempiés o las arañas se convertirán en criaturas enormes y espectaculares.