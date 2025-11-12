Foios licita nuevas obras de modernización de los polígonos El Molí y La Jutera

El Ayuntamiento de Foios ha publicado la licitación de las nuevas obras de mejora y modernización de los polígonos El Molí y La Jutera, con una inversión conjunta de 312.600 euros, con la cofinanciación del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) para la dotación de infraestructuras y servicios en áreas industriales y enclaves tecnológicos.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, y el concejal de Emprendimiento y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Foios, Ferran Bartual, han coincidido al afirmar que “con estas dos inversiones reforzamos la integración urbana y la accesibilidad de dos de las áreas empresariales del pueblo, con dotaciones municipales de mayor calidad y adaptadas a las nuevas necesidades para dar respuesta a las empresas existentes en los polígonos El Molí y La Jutera y, a la vez, favorecer la llegada de nuevas iniciativas empresariales que generen empleo, riqueza y futuro”.

Acciones en El Molí

En el polígono industrial El Molí de Foios, con un presupuesto base de licitación de 171.499,99 euros, se actuará en la avenida Catedrático Juan Ferrando Badia para mejorar la integración urbana, con la renovación completa de las aceras, nuevo alumbrado, mayor seguridad y más eficiencia energética. Entre otras actuaciones, en esta zona industrial del municipio se instalarán nuevas luminarias LED, alcorques con arbolado, hidrantes contraincendios y una infraestructura preparada para fibra óptica, así como señalización nueva y cámaras de control viario.

Acciones en La Jutera

En cuanto al polígono La Jutera, y por un valor de 141.100,01 euros, se ampliará la acera de la calle Vicente Ruiz El Soro. También se sustituirá la red de agua potable de fibrocemento por otra de fundición dúctil, se renovará el alumbrado por de otro de tecnología LED, se instalará nueva señalización y se plantarán árboles nuevos. Además, se mejorará la accesibilidad y el pavimento de las aceras.

Por otro lado, otros trabajos que está llevando adelante el Ayuntamiento de Foios, hasta completar los casi 400.000 euros de inversión en este ejercicio, contemplan la instalación de una nueva estación de carga para vehículos eléctricos en la calle Vicente Ruiz El Soro, ubicado en La Jutera, y la ampliación del sistema de videovigilancia en las dos áreas empresariales para reforzar la seguridad y el control del tráfico.

En solo seis años, Foios se acerca a los 2,5 millones de euros de inversión global entre los polígonos industriales El Molí y La Jutera, lo que sitúa a este municipio de l’Horta Nord como uno de los pueblos que más está invirtiendo en la modernización de sus áreas empresariales.