"Esto no es solo una foto, es la historia de mi vida"

"Recuerdo del día más feliz de mi vida", reza en el reverso de una instantánea impresa que data del año 1980. Lo que queda de la otra parte de esta fotografía tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024 ya no importa. Ese momento, el más feliz de la vida de una persona, será distinto para cada uno. Para Mara Ferrandis, una vecina de Paiporta, ese momento llegará cuando recupere las fotos restauradas. "Será uno de los días más felices de mi vida".

Las fotografías son instantes congelados de una historia vital. La memoria colectiva y también la familiar se vio muy dañada tras la dana, una barrancada que inundó de barro miles de casas y también muchos de los álbumes que recogían la historia (a veces de varias generaciones) de una familia.

El Museu Comarcal de l'Horta Sud ha inaugurado este miércoles en su sede en Torrent la exposición "Memòria i Resiliència. la fotografia com a testimoniatge de vida". Una muestra que es la conclusión de un trabajo de todo un año para recuperar las imágenes de la memoria colectiva de la comarca y que quedó sepultada por el lodo el 29 de octubre de 2024, a través del proyecto "Salvem les fotos". Mara Ferrandis tomaba la palabra minutos antes de abrir las puertas a esta exposición y agradecía al equipo de recuperación de patrimonio: "Nos habéis dado luz en esta catástrofe".

Inauguración de la exposición "Salvem les fotos" en el museu comarcal de l’Horta Sud / Germán Caballero

"Esta foto simboliza el inicio de mi familia"

Un acto de alegría, en el que se han podido reencontrar los protagonistas de las fotos con sus propias memorias. Ana, de Albal, se reencontraba con la imagen de la boda de sus padres. La pareja presidía una mesa en la que estaban acompañados de sus padres, sus tíos. Ella, su madre, vestida de blanco, preciosa, feliz.

"Cuando vi la foto me brotaron las lágrimas. No es una foto, es la historia de mi vida, esta foto simboliza el inicio de mi historia familiar. Mi hermano, mis hijas, mis padres", explicaba la mujer de Albal, que rescató los álbumes de casa de sus padres, totalmente devastada el día después de la barrancada. En la muestra también hay varias fotos de ella de pequeña y de su hermano, que tendría unos cuatro años entonces, subido a una bicicleta pequeña que conducía por el corral. "Ese corral de casa de mis padres que ahora aún hoy tiene barro", dice la mujer.

En la exposición, en un cuadro considerablemente más grande que los demás hay una niña vestida de fallera en blanco y negro. Es Maribel, de Picanya. Esa foto solía presidir las paredes de su casa, pero desde que se mudaron a Picanya descansaba en el trastero, esperando el momento exacto para colgarla, pero el fango se adelantó. Ahora, recuperada casi por completo, esa niña mira fijamente a los ojos de quien la observa, sabiéndose renacida, eterna.

"Cada foto tiene una historia"

Miquel Domingo, de Paiporta, hace apenas 15 días que volvió a vivir con su familia en su casa, arrasada por la barrancada en una planta baja de su pueblo. Tras el tsunami, cogieron todos los álbumes de fotos y los trajeron al museo de l'Horta Sud. "Al quinto día ya las habíamos traído todas". Se emociona cuando mira la imagen de su madre, en blanco y negro. Una mujer joven, con brillo en los ojos. "La més guapa del món, la més guapa d'Alberic", cuenta, mientras la mira, orgulloso. "Cada foto tiene una historia y si pierdes la posibilidad de volver a ver ese recuerdo, se te van olvidando los detalles".

Para José Ferrero y Lucas Momparler, los comisarios de la exposición, esta muestra es "una deuda que teníamos con las familias porque han depositado sus memorias con toda la confianza de recuperarlas". Además, es la muestra de que con el trabajo del equipo se está dando una "segunda capa a la fotografía", con "una segunda lectura" en una especie de segunda vida. Las fotografías también tienen cicatrices y son supervivientes de la dana.

La muestra reflexiona sobre la importancia de la fotografía familiar, que escucha a las familias y les da voz a través de sus álbumes familiares afectados por la dana. Este trabajo que se inaugura hoy ha estado comisariado por el fotógrafo asturiano José Ferrero, que ha estado vinculado a la recuperación de las fotografías dañadas tras la catástrofe y Lucas Momparler, fotógrafo y artista visual. La exposición la ha organizado el Museu Comarcal de l'Horta Sud con la coordinación de su directora, Clara Pérez Herrero, así como con la ayuda al comisariado del equipo de Salvem les Fotos de Torrent.

El diseño de toda la muestra ha corrido a cargo del diseñador gráfico y artista torrentino, Eugenio Simó. Este proyecto que se ha alargado durante todo el año en distintos puntos de trabajo (siendo el museo de Torrent la 'sede' de todo el proceso) ha contado también con la participación de L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia; Patrimoni Cultural Universitat de València; Mancomunitat Horta Sud; Ajuntament de Torrent; la Fundació Horta Sud (que financió la contratación de cinco personas para que realizaran las tareas de restauración) y Fondo Social Caixa Rural Torrent.

Asimismo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitó esta sede patrimonial torrentina hace unas semanas para confirmar que el Gobierno de España continuará financiando con fondos canalizados a través de la Fundació Horta Sud esta labor de recuperación de la memoria colectiva y patrimonial a través de las fotografías que quedaron dañadas tras la dana.

Las mujeres, las guardianas de la memoria

Momparler ha reflexionado sobre el papel de las mujeres en la preservación de la memoria. El 90 % de las personas que trajeron sus álbumes después de la tragedia eran mujeres y la mayoría de quienes han realizado la tarea de recuperarlas también. "Me pregunto, ¿qué pasaría sin vosotras? ¿Qué pasaría si no existieran esas imágenes, cuál sería nuestra identidad?".

Esta muestra es una resistencia contra el olvido. La dana dañó los recuerdos, pero no borró la memoria gráfica, única en el mundo, impresa en una fotografía que será infinita a pesar de las heridas y cicatrices que quedan.

43.000 imágenes recuperadas y llamamiento a voluntariado

El Museu Comarcal de l'Horta Sud es el laboratorio de campo con más material de proyecto Salvem les Fotos. Durante este año se han recopilado más de 400.000 fotografías (aunque estiman que podrían ser hasta un millón) de 460 familias. El equipo es pequeño y con la ayuda de muchísimas personas voluntarias se ha conseguido extraer más de 43.000 imágenes, agrupadas en 1.800 álbumes y 500 cajas.

Con todo, todavía queda mucho trabajo por hacer, pues solo nueve familias han podido recuperar sus fotografías hasta ahora. Por eso, desde el proyecto hacen un llamamiento a entidades y personas que quieran colaborar en limpieza, clasificación y digitalización del material fotográfico para que se sumen al proyecto. Ya se han expuesto las primeras fotos, pero todavía queda muchas. Si una cosa tienen clara en el equipo de voluntarios y profesionales que se ocupan de limpiar y recuperar todos los pigmentos que conforman la memoria de las personas, es que "no cesaremos hasta que no rescatemos la última foto".