El Gobierno invertirá casi 600.000 € en reparar colectores y viales dañados por la dana en Manises

El Gobierno de España destinará a través de dos ayudas específicas para recuperación de infraestructuras tras la dana, cerca de 600.000 euros a zonas dañadas en Manises. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Manises en un comunicado en el que concreta que obtenido financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El primer proyecto aprobado consiste en la reposición del tramo final de los colectores norte, una infraestructura esencial para el sistema de saneamiento de Manises que quedó gravemente dañada por la crecida del río Turia. Los desperfectos provocados por la dana incluyeron el colapso del aliviador y del depósito de tormentas, el desplazamiento de las losas de hormigón y la obstrucción del colector por sedimentos y materiales arrastrados por el agua.

El proyecto contempla la limpieza manual y retirada de sedimentos (1.100 m³ en un tramo de 600 metros), la reposición de las losas de hormigón y revisión de los pozos de registro y la reconstrucción completa del tramo final y del depósito de tormentas, así como la restauración de la zona agrícola afectada.

El presupuesto total asciende a 380.734,46 euros, con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses y las obras se realizarán manteniendo las características y la ubicación originales de la infraestructura, y estarán financiadas íntegramente por el Gobierno de España.

Reparación del pavimento en La Presa

El segundo proyecto autorizado por el Ministerio corresponde a la “Memoria valorada para los trabajos de reparación del pavimento de las calles de la urbanización La Presa”, presentada por el Ayuntamiento de Manises intermediando la aplicación ALBA-DANA2024. La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local ha aceptado el proyecto y ha fijado su coste total y subvención máxima en 202.304,91 euros. El ayuntamiento será responsable de ejecutar las obras y comunicar el desarrollo y la adjudicación dentro de los plazos establecidos, garantizando el cumplimiento de las condiciones marcadas en la Orden TMD/101/2025.

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha destacado que estas ayudas "permiten reparar infraestructuras básicas que resultaron gravemente afectadas por la dana, recuperando servicios esenciales y reforzando la seguridad del municipio ante futuras lluvias torrenciales". "Queremos agradecer al Gobierno de España su compromiso con Manises. La coordinación entre administraciones es fundamental para que los municipios podamos responder con rapidez y eficacia ante emergencias climáticas como la que sufrimos el 2024", ha destacado Mansilla.

Estas obras se acogen a las ayudas reguladas por la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero, para la concesión directa de subvenciones a entidades locales, de acuerdo con el Real decreto ley 6/2024, de 5 de noviembre. Con estas dos actuaciones, que suman más de 580.000 euros de inversión, el Ayuntamiento de Manises avanza en su plan de recuperación y modernización de infraestructuras, priorizando la sostenibilidad y la seguridad ciudadana.

Las obras contribuirán a reforzar la red de saneamiento, mejorar la movilidad local y proteger el entorno natural del río Turia, en línea con el compromiso municipal con el bienestar de los vecinos y vecinas de Manises.