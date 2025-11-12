Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin consenso para presentar una lista de integración para el PSPV de Torrent

Trini Castelló y Nati Fajardo mantienen el diálogo abierto pero sin alcanzar un acuerdo

Nati Fajardo y Trini Castelló

Nati Fajardo y Trini Castelló

Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

A cinco días para que la agrupación socialista de Torrent elija a su nueva lideresa, las dos aspirantes a ocupar la secretaría general del PSPV local mantienen abierto el diálogo para presentar el sábado una única lista de integración. Por el momento, las conversaciones entre Trini Castelló y Nati Fajardo para que la segunda se una a la candidatura de la primera no han avanzado y ambas mantiene la idea de presentar cada una su lista antes de las 12 del próximo viernes.

Y a la espera de que esas conversaciones se retomen hoy, Castelló y Fajardo siguen con sus particulares campañas para lograr el voto de los cerca de 300 militantes que están convocados a las urnas este sábado. La exdiputada autonómica, por ejemplo, ha desvelado alguno de los nombres que el acompañan en su candidatura. Así, Trini Castelló incluye en su equipo a Ramón Pacheco, exconcejal y médico de familia; Teresa Sánchez, abogada especialista en derecho de familia; Sebastián López, profesional en el ámbito de la salud pública y social; Remedios García, pedagoga; o Encarna Redón, técnica de animación sociocultural y exconcejala.

Castelló ha anunciado además que su propuesta incorpora una ejecutiva modernizada, útil y conectada con las necesidades reales de la ciudadanía. Así incluirá una Secretaría de Vivienda, para abordar el principal problema que hoy afecta a familias y jóvenes; una Secretaría de Innovación, Talento y Emprendedurismo, que buscará reconectar al partido con la juventud y ser un partido de vanguardia; y una secretaría de Emergencias y Cambio Climático, consciente de que el futuro se construye desde la sostenibilidad, la resiliencia y la defensa activa de nuestro entorno. "Pretendo que esta ejecutiva, mire a los ojos a la gente, escuche, entienda sus problemas y actúe. Un partido que ha de inspirar confianza y ser ejemplo de honestidad, trabajo y compromiso con Torrent”, ha concluido Castelló.

