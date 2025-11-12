Rafelbunyol impulsa un álbum de fotos del pueblo para mantener viva la memoria colectiva

Rafelbunyol acogerá en las próximas semanas un proyecto participativo dedicado a rescatar, conservar y poner en valor la memoria visual de sus habitantes. Bajo el título "L'àlbum del poble", la iniciativa propone reunir fotografías familiares procedentes de los álbumes y archivos domésticos del municipio, con el objetivo de construir el gran álbum colectivo del pueblo.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Rafelbunyol, y con la coordinación técnica de Pedro Vicente-Mullor, profesor de la Facultad de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València y miembro del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio busca crear un espacio de encuentro entre la ciudadanía, la memoria y la imagen. A través de las fotografías familiares —testimonios cotidianos y afectivos del paso del tiempo— se pretende recuperar las historias personales que conforman la identidad común de Rafelbunyol.

Fran López, alcalde de Rafelbunyol, afirma que "es un proyecto de recuperación de la memoria colectiva. Recuperar y catalogar las fotografías antiguas nos permitirá rescatar la historia de nuestras calles, nuestras tradiciones y, sobre todo, las personas que han construido este Rafelbunyol. Recuperar y difundir el patrimonio es una forma de reforzar nuestra identidad y de ofrecer a las futuras generaciones el testigo de su origen".

Preservar la memoria gráfica del siglo XX

Para la concejala de Cultura, Alicia Piquer, "es un proyecto que llevamos madurando mucho tiempo, la ausencia de un archivo municipal, la llegada de la cultura digital y la fragmentación de los archivos familiares está provocando la pérdida de la memoria gráfica del siglo XX. Con esta iniciativa, propiciaremos la construcción de un archivo local patrimonial accesible y susceptible de producir posteriores investigaciones o proyectos culturales".

Durante el proyecto se organizarán jornadas de recogida de fotografías en la biblioteca municipal, y en las cuales vecinos y vecinas podrán llevar sus imágenes para ser digitalizadas y documentadas. Todas las fotografías serán devueltas a sus propietarios y los archivos digitales pasarán a formar parte de un archivo visual colectivo, accesible al público y concebido como un patrimonio compartido.

El proyecto no es solo un ejercicio de memoria, sino un acto de cuidado y de construcción compartida: una manera de reconocer la riqueza de las vidas anónimas que han dado forma en Rafelbunyol y de asegurar que sus historias continúan vivas, contadas y vistas, convirtiendo la memoria en un acto colectivo de resistencia frente al olvido. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la importancia de conservar la memoria en un tiempo marcado por la inmediatez y la pérdida de los archivos familiares.

Además, el proyecto culminará con una exposición pública que mostrará una selección de las imágenes recogidas, junto a los relatos y recuerdos de sus protagonistas. Esta exposición se convertirá en un homenaje a las familias, a sus vínculos y en la vida cotidiana de Rafelbunyol.