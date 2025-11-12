Rocafort invierte 1 millón de euros para mejorar las vías públicas y la accesibilidad en el municipio

El Ayuntamiento de Rocafort va a invertir 1 millón de euros en un ambicioso plan de mejora de la imagen urbana y accesibilidad, gracias al cual se llevarán a cabo importantes actuaciones de pavimentación, ampliación de anchura de aceras, asfaltado de viales, nuevas conexiones de carril bici y renovación instalaciones de agua potable.

El proyecto, que se llevará a cabo en un periodo de ocho meses y que afecta a 21 calles del núcleo urbano, se financia a través delPla Obert 2024-2027 de la Diputació de València, que está destinado a mejorar infraestructuras y servicios en municipios de la provincia de València.

"Este conjunto de actuaciones responde al compromiso del Ayuntamiento de Rocafort con la modernización de las infraestructuras, la movilidad sostenible y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas", expresan desde el consistorio.

Así lo ha señalado el alcalde de Rocafort, Gorka Gómez, que ha subrayado la necesidad de “dar este paso decisivo hacia un Rocafort más accesible, más seguro y más sostenible”. El alcalde también ha destacado que se van a resolver problemas estructurales de hace más de 30 años, como deficiencias en la red de agua potable, aceras estrechas o pavimentos deteriorados, que afectan directamente a la accesibilidad y seguridad del entorno urbano. “Era una actuación necesaria desde hace muchos años, y gracias al apoyo del Pla Obert de la Diputación de València, podemos hacerla realidad”, ha concluido Gómez.

Actuaciones previstas