Rocafort invierte 1 millón de euros para mejorar las vías públicas y la accesibilidad en el municipio
El proyecto, que se financia a través del Pla Obert 2024-2027 de la Diputación de València, incluye actuaciones en un total de 21 calles que se ejecutarán en los próximos 8 meses
El Ayuntamiento de Rocafort va a invertir 1 millón de euros en un ambicioso plan de mejora de la imagen urbana y accesibilidad, gracias al cual se llevarán a cabo importantes actuaciones de pavimentación, ampliación de anchura de aceras, asfaltado de viales, nuevas conexiones de carril bici y renovación instalaciones de agua potable.
El proyecto, que se llevará a cabo en un periodo de ocho meses y que afecta a 21 calles del núcleo urbano, se financia a través delPla Obert 2024-2027 de la Diputació de València, que está destinado a mejorar infraestructuras y servicios en municipios de la provincia de València.
"Este conjunto de actuaciones responde al compromiso del Ayuntamiento de Rocafort con la modernización de las infraestructuras, la movilidad sostenible y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas", expresan desde el consistorio.
Así lo ha señalado el alcalde de Rocafort, Gorka Gómez, que ha subrayado la necesidad de “dar este paso decisivo hacia un Rocafort más accesible, más seguro y más sostenible”. El alcalde también ha destacado que se van a resolver problemas estructurales de hace más de 30 años, como deficiencias en la red de agua potable, aceras estrechas o pavimentos deteriorados, que afectan directamente a la accesibilidad y seguridad del entorno urbano. “Era una actuación necesaria desde hace muchos años, y gracias al apoyo del Pla Obert de la Diputación de València, podemos hacerla realidad”, ha concluido Gómez.
Actuaciones previstas
- Calle Entrenaranjos: Se construirá una nueva acera de 1,80 metros en el lado derecho para mejorar la accesibilidad. Además, se renovará el pavimento de la calzada, se pintarán los pasos de peatones y se colocará nueva señalización.
- Calle Tarongers: Se repavimentará toda la calzada, se pintarán los pasos de peatones y se instalará señalización vertical nueva.
- Calle Aurons: Se repavimentará la calzada y se pintará la señalización de aparcamientos y pasos de peatones. También se renovarán conexiones de saaneamiento, para eliminar problemas de plagas, y se sellará una antigua canalización que ya no se usa.
- Calle Convento: Se construirán nuevas aceras de 1,80 metros en ambos lados, manteniendo las plazas de aparcamiento. Además, se repavimentará la calzada, se pintará la señalización, se colocarán nuevas señales y se renovará la red de agua potable, sustituyendo las antiguas tuberías de fibrocemento por otras nuevas de polietileno.
- Calle Godella: Se repavimentará la calzada y se renovará la red de agua potable. Para ello, se instalará un suministro provisional a las viviendas, se retirarán las antiguas tuberías de fibrocemento y se colocarán nuevas conducciones de agua.
- Calle Dr. Agustín Pellicer: Se renovará el pavimento de la calzada y se pintará la señalización horizontal.
- Calle Barón Campolivar: Se repavimentará la calzada, se pintarán los pasos de peatones y se colocará nueva señalización vertical.
- Calle José López Trigo y Avenida Ausiàs March: Se repavimentará la calzada, se pintará la señalización horizontal (aparcamientos, vados y pasos de peatones) y se construirá un nuevo carril bici que unirá los tramos de carril bici ya existentes.
- Calle Francisco Carbonell: Se repavimentará la calzada, se pintará la señalización de aparcamientos, vados y pasos de peatones, y se colocará nueva señalización vertical.
- Calle Nicolás Alonso: Se repavimentará la calzada y se pintará la señalización de aparcamientos, vados y pasos de peatones.
- Calle Jaume Roig: Se renovará el pavimento de la calzada, se pintará la señalización de aparcamientos, vados y pasos de peatones, y se instalará nueva señalización vertical.
- Calle Barón Terrateig: Se repavimentará la calzada y se pintará la señalización de aparcamientos, vados y pasos de peatones.
- Calle Tirant lo Blanc: Se renovará el pavimento de la calzada y se pintará la señalización horizontal.
- Calle Moncada: Se repavimentará la calzada y se pintará la señalización horizontal.
- Calle Maestro José Dolz y Plaza Miravalles: Se repavimentará la calzada y se pintará la señalización de aparcamientos, vados y pasos de peatones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi