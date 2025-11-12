El Tívoli de Burjassot proyecta "Siempre es invierno" con coloquio con el director, David Trueba

Vuelve el proyecto Viridiana, que quiere promover el cine europeo, al Cine Tívoli de Burjassot y lo hace con la nueva película de David Trueba, "Siempre es invierno", cuyo pase tendrá lugar el jueves 13 de diciembre, a las 20:00 horas. Como en todas las sesiones de Viridiana, al finalizar el pase, el público tendrá la oportunidad de participar en un coloquio 'online' con David Trueba. Será a través de un código QR que se mostrará en pantalla, a través del cual se podrán hacer llegar las preguntas al director.

Siempre es invierno es la adaptación al cine de la novela Blitz, del propio Trueba. Tras abordar el biopic con la exitosa Saben aquell, es la primera vez que el escritor, guionista y director se adapta a sí mismo, para firmar un relato mucho más personal. El protagonista de esta comedia dramática, interpretado por David Verdaguer, es Miguel, un arquitecto paisajista que viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso.

Allí se precipita el final de su relación y, tras la ruptura con su pareja, decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conocerá a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida. Las entradas para disfrutar de los estrenos más actuales en el cine local tienen un precio único de 4 euros y están disponibles en la página web del Cine Tívoli, y también en la taquilla, desde media hora antes de cada proyección.

Estrenos de la semana

Además de "Siempre es invierno", el Cine Tívoli también proyectará la película Cuerpos locos. Cabe destacar que el sábado 15 de noviembre no habrá programación de cine porque el Centro Cultural Tívoli se encuentra albergando la celebración de las presentaciones de las comisiones falleras de Burjassot. Así, los pases se programarán para el viernes 14, para el domingo 16 y para el lunes 17 de noviembre.

La propuesta de la semana llega a la pantalla local de la mano de la cómica y actriz Paz Padilla, que protagoniza Cuerpos locos. Bajo la dirección de Ana Murugarren, esta loca comedia promete risas, enredos y una reflexión sobre el entendimiento entre generaciones. Ana (Maia Zaitegui), una niña de diez años, y Sara, la futura madrastra que está a punto de casarse con su padre, intercambian sus cuerpos como consecuencia de una misteriosa magia desencadenada durante un insólito fenómeno meteorológico.

Este cambio obliga a cada una a enfrentarse a los desafíos del otro: Sara, atrapada en el cuerpo infantil, tendrá que lidiar con un campamento repleto de niños hiperactivos; Ana, en el cuerpo adulto, se verá inmersa en el mundo de decisiones adultas y responsabilidades que jamás imaginó. Cuerpos locos se proyectará el viernes 14, a las 18.00 horas y el domingo 16 de noviembre, a las 17.00 horas.

Como contrapunto a la locura corporal, llega también al Cine Tívoli la película Siempre es invierno, dirigida por David Trueba, a partir de su propia novela, Blitz. Con un total de cuatro pases, el viernes 14, a las 20.15 horas y a las 22.30 horas; el domingo 16, a las 19.30 horas y el lunes 17 de noviembre, a las 20.15 horas, Siempre es invierno vuelve al Tívoli tras haberse proyectado también el jueves 13, dentro del proyecto Viridiana.