Toni Seligrat, nuevo entrenador del Torrent CF

El Torrent CF ya tiene nuevo técnico, tras la destitución el pasado lunes de Xavier Giménez. El nuevo entrenador será Toni Seligrat, natural de la capital torrentina, que llega tras su paso por el Club Deportivo Lugo en Primera RFEF y por el cuerpo técnico del primer equipo del Valencia CF. El mister taronja debutará este domingo ante el Atlético Baleares en el encuentro que se disputará en Picassent por las obras que se realizan actualmente en el Sant Gregori.

El técnico torrentino, cuenta con una amplia y contrastada trayectoria en los banquillos del fútbol español, especialmente en la antigua Segunda División B, donde ha dirigido a Lleida Esportiu, CE Sabadell, Nàstic de Tarragona o CD Alcoyano, entre otros. En varias de esas etapas consiguió disputar el playoff de ascenso a Segunda División, consolidándose como un entrenador de carácter, exigencia y liderazgo.

Torrent CF, farolillo rojo

Ahora, Toni Seligrat regresa a su ciudad para afrontar un reto especial en su carrera profesional, donde el Torrent CF ahora es último en la clasificación del grupo 3 de la Segunda RFEF y con el reto de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Betis para la primera semana de diciembre.