Torrent impulsa 450 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas

El Partido Popular de Torrent prosigue con su iniciativa “Torrent, lo que de verdad nos importa”, en la que da cuenta a los ciudadanos de su gestión al frente del Ayuntamiento desde junio de 2023. Esta semana, la formación que lidera la alcaldesa Amparo Folgado pone en valor una de sus apuestas más destacadas: la creación de más de 450 plazas de aparcamiento gratuitas y en superficie durante el actual mandato.

Entre las actuaciones realizadas, destacan:

70 plazas en la calle 6 de Diciembre / Padre Méndez , recuperando un solar asfaltado que llevaba años sin uso y que ahora vuelve a estar disponible en una zona con alta demanda de estacionamiento, próxima al parking subterráneo de la Avenida Juan Carlos I.

en la calle , recuperando un solar asfaltado que llevaba años sin uso y que ahora vuelve a estar disponible en una zona con alta demanda de estacionamiento, próxima al parking subterráneo de la Avenida Juan Carlos I. 183 plazas en el nuevo aparcamiento de l’Hort de Trénor , totalmente asfaltado, iluminado y señalizado.

en el nuevo aparcamiento de , totalmente asfaltado, iluminado y señalizado. 15 plazas asfaltadas en la calle Xirivella .

asfaltadas en la . 54 plazas habilitadas en Camí la Noria , en colaboración con FGV .

habilitadas en , en colaboración con . 35 plazas en la zona de la Marxadella , con firme de zahorra.

en la zona de , con firme de zahorra. 15 plazas reordenadas y asfaltadas en las calles Santa Teresita y San Luis Bertrán .

reordenadas y asfaltadas en las calles . 80 plazas acondicionadas con zahorra en el solar situado entre las calles Foyeta y Caja de Ahorros.

El Secretario General del Partido Popular de Torrent y concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha destacado la implicación personal de la alcaldesa Amparo Folgado para impulsar esta medida “La alcaldesa está completamente comprometida en que Torrent cuente con más aparcamientos gratuitos en superficie, especialmente en los barrios donde más se necesitan. Hemos recuperado espacios olvidados y los hemos puesto al servicio de los vecinos, mejorando su día a día y vamos a seguir haciéndolo en lo que resta de legislatura.”

Gozalvo también ha adelantado que el ayuntamiento acondicionará un nuevo estacionamiento ordenado en las calles Campoamor, 9 d’Octubre y San Ernesto, tras la reciente compra municipal de una parcela de 1.023 m² destinada a este fin.

El dirigente popular ha añadido que “desde el Partido Popular estamos centrados en lo que de verdad importa a los torrentinos: la sanidad, la limpieza, la seguridad ciudadana, los aparcamientos, los parques infantiles y en hacer de Torrent una ciudad moderna, con más servicios y una mayor calidad de vida para todos nuestros vecinos.”

Con esta nueva actuación, el equipo de gobierno del Partido Popular reafirma su compromiso de seguir mejorando los servicios urbanos y facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos, cumpliendo con su lema de “Torrent, lo que de verdad nos importa.”