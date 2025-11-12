Torrent -Betis: "Se está trabajando intensamente para que el campo esté listo para la Copa del Rey"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y la concejala de Deportes, Mª Ángeles Lerma, han visitado esta mañana las obras de sustitución del césped artificial del campo de fútbol municipal Sant Gregori, una actuación que avanza a buen ritmo y que permitirá disponer de un terreno de juego completamente renovado y moderno.

Durante la visita, ambas responsables municipales han comprobado el avance de los trabajos, que ya han completado la renovación del sistema de riego, la retirada del antiguo césped artificial y en el día de mañana comenzará la fase de colocación de la nueva base elástica sobre la que se asentará el nuevo pavimento deportivo. Según la planificación, mañana llegarán cuatro tráilers con el material.

Entre las novedades más destacadas, el nuevo campo de San Gregorio contará con una base elástica de amortiguación, una tecnología avanzada que sustituye al sistema tradicional de relleno de caucho. Esta innovación proporciona mayor confort, mejor absorción de impactos y reduce el riesgo de lesiones, ofreciendo una experiencia de juego más realista y saludable.

Ya se ha retirado el césped. / A.T.

Además, parte del césped antiguo será reutilizado en la parte trasera de las gradas, optimizando el aprovechamiento de los materiales y contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto.

Inversión de 400.000 euros

La actuación, con una inversión municipal de 400.000 €, forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Torrent para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad, garantizando superficies de juego de alta calidad, sostenibles y seguras para los deportistas.

La concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha destacado que “las obras marchan a muy buen ritmo, dentro de los plazos previstos, y se está trabajando intensamente para que el campo pueda estar listo de cara al partido de la segunda ronda de la Copa del Rey, que enfrentará al Torrent CF y al Real Betis CF”. Lerma ha subrayado además que, aunque no esté finalizada la reforma completa del entorno para esa fecha, “todas las prioridades están centradas en la instalación del nuevo césped, para que el campo pueda acoger el encuentro”.

La intervención también incluye otras mejoras en el complejo, como la renovación de las rejillas de drenaje y canales de evacuación de agua, la instalación de porterías de fútbol-11 y fútbol-8, la adecuación de los banquillos, la colocación de redes de protección y un nuevo marcador electrónico LED en San Gregorio A, mientras el actual se reubicará en el campo B.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la mejora del deporte base y con los clubes locales, ofreciendo instalaciones de calidad que permitan a los deportistas competir y entrenar en las mejores condiciones.

“San Gregorio es un emblema del deporte torrentino y un referente comarcal. Con esta renovación, damos un salto de calidad que beneficiará a cientos de jugadores, técnicos y familias que cada semana llenan de vida este complejo deportivo”, ha concluido la concejal.