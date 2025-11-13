Adjudicado el proyecto del nuevo paseo y muro de protección junto al barranco de Picanya

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Picanya ya han completado el proceso de licitación y adjudicación inicial de las obras de construcción del muro de protección y paseo para peatones y ciclistas, entre el C/ Sol y el C/ València que unirá la pasarela Maria Cambrils y el nuevo puente a construir en el espacio ocupado anteriormente por el Pont Vell.

El proyecto presentado por los servicios técnicos del ayuntamiento fue aprobado sin ninguna enmienda por el Gobierno de España que será quien se encargará de la financiación de esta importante intervención con una inversión alrededor de los 2,8 millones de euros.

Tres objetivos

Una gran obra que responde a tres objetivos: por un lado, construir un muro de protección que garantice la seguridad de las viviendas próximas y reforzar su estabilidad estructural. En segundo lugar, busca mejorar la circulación del agua en caso de riadas y, finalmente, el proyecto también contempla crear un nuevo corredor verde para peatones y ciclistas, que mejore la circulación de la zona y conecte la pasarela Maria Cambrils con el puente de la calle València. Con esta actuación se podrán recuperar los espacios afectados por la dana y transformar la parte posterior de los edificios de la calle Cortes Valencianas en un itinerario seguro y verde.

El diseño también incluye arbolado, mobiliario urbano, iluminación y una nueva barandilla para completar un conjunto que, sin duda, mejora el estado anterior.